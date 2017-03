Đề xuất tăng thuế rượu bia, thuốc lá

Trong đó Bộ đề xuất tăng thuế TTĐB đối với rượu, bia và thuốc lá từ 65% đến 80% trong các năm tới. Dự kiến dự án luật này sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp vào tháng 10-2014, nếu được thông qua thì sẽ có hiệu lực từ 1-7-2015.

Bộ Tài chính cho biết nguyên nhân đề xuất tăng thuế là do tỉ lệ thuế trên giá bán lẻ thuốc lá của Việt Nam hiện là 45% là mức thấp và đứng thứ sáu so với các nước trong khu vực (Thái Lan là 70%, Singapore là 69%, Indonesia là 52%...) và thấp hơn nhiều so với các nước phát triển (Đức 75%, Pháp 80%). Riêng đối với mặt hàng bia, rượu, do thời gian qua việc điều chỉnh giảm thuế suất đối với bia chai từ 75% xuống 45%-50% là nhằm hỗ trợ ngành bia tái cơ cấu sản xuất. Thế nhưng đến nay việc hạ thuế suất đối với mặt hàng bia đã làm tăng sức tiêu thụ đối với bia, rượu. Năm 2013, lượng rượu bia tiêu thụ là 3 tỉ lít và tính bình quân đầu người là 32 lít/người, lượng tiêu thụ này khiến Việt Nam trở thành “quán quân uống bia” ở khu vực ASEAN và thứ ba châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản.

TRÀ PHƯƠNG