Đến lượt điều hòa gặp rắc rối về thuế linh kiện

Cuối tuần qua, Cục hải quan Đồng Nai có văn bản gửi Tổng cục Hải quan phản ánh hiện tượng một công ty FDI trên địa bàn tỉnh này nhập khẩu bộ linh kiện điều hòa về lắp ráp trong nước nhưng lại khai báo là linh kiện rời. Đây là doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản phẩm điều hòa mang nhãn hiệu Nhật Bản - Sanyo.



Theo Cục hải quan Đồng Nai, doanh nghiệp khai báo sai mã số thuế bộ linh kiện máy điều hòa nhập khẩu. Cụ thể, doanh nghiệp này nhập khẩu bộ linh kiện về để lắp ráp đơn giản thành sản phẩm hoàn chỉnh. Thế nhưng, khi nhập khẩu, công ty đã chia nhỏ số hàng trên và nhập khẩu vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2007 và 2008 để được hưởng thuế theo chi tiết từng linh kiện.



Do vậy, phía hải quan đã ấn định truy thu số thuế đối với công ty này là 66,9 tỷ đồng.



Trong văn bản trả lời Đại sứ quán Nhật Bản về vấn đề trên, Bộ Tài chính cho rằng việc chưa rõ Luật của Việt Nam là nguyên nhân khiến doanh nghiệp này đã vi phạm quy định về khai báo thuế nhập khẩu. Do vậy, lỗi này mang tính khách quan do doanh nghiệp chưa nắm đủ thông tin. Và hải quan cũng chỉ tiến hành truy thu thuế chứ không có các biện pháp xử phạt nào.



Trong năm 2010, công ty này không tiếp tục nhập khẩu bộ linh kiện theo cách kể trên nữa mà ký hợp đồng với doanh nghiệp điện tử khác để nhập khẩu mặt hàng tương tự mang nhãn hiệu Sanyo. Cùng là linh kiện lắp ráp điều hòa nhưng doanh nghiệp đã chia nhỏ ra - một phần nhập khẩu qua Bình Dương, phần còn lại nhập qua cửa khẩu Đồng Nai.



Cơ quan hải quan đã phát hiện vi phạm kể trên và tiến hành truy thu thuế với số tiền 7,2 tỷ đồng, ấn định với lô hàng nhập khẩu từ tháng 3 đến hết tháng 7/2010.



Cục hải quan Đồng Nai đánh giá những việc này nghiêm trọng, nếu tái diễn sẽ làm thất thoát ngân sách Nhà nước. Vì vậy, cơ quan này đề nghị Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính xử lý nghiêm để ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.





Theo Hồng Anh ( VNE)