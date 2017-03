Đến lượt trứng, thịt gà… được ‘soi’ bằng smartphone

Sẽ xây dựng khu tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao Hội nghị “Xây dựng nền nông nghiệp công nghiệp Việt Nam” do Câu lạc bộ Nông nghiệp công nghệ cao (DAA Việt Nam) tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nông nghiệp vẫn là thế mạnh của Việt Nam và việc xây dựng nền nông nghiệp sạch, hữu cơ là hết sức cần thiết cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Do đó bất cứ cá nhân, công ty, tổ chức nào đầu tư nông nghiệp công nghệ cao đều được hỗ trợ, áp dụng cho toàn quốc chứ không giới hạn như trước đây. Thủ tướng cũng đánh giá cao và đồng ý đề xuất của DAA Việt Nam về mô hình phát triển các khu tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng giao các cơ quan chức năng, UBND các tỉnh, TP… trong năm 2017 xây dựng khu tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên. Cung cấp hàng triệu sản phẩm Dự án “Thung lũng thực phẩm an toàn” mỗi năm có khả năng cung cấp ra thị trường ba triệu con gà thịt, một triệu con gà đẻ; 1.600 con heo nái và 15.000 con heo thịt. Đồng thời sản xuất và cung cấp rau, củ, quả với sản lượng 900 tấn/năm.