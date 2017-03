Đến nhà thu nhập thấp cũng khuyến mãi lớn

Mỗi căn hộ nhà thu nhập thấp có diện tích 40 - 70 m2, bao gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm, nhà bếp và phòng ăn. Chủ đầu tư dự án - Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bất động sản Vicoland cho hay, thời gian khuyến mãi sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 5/12. Khách hàng khi mua căn hộ thu nhập thấp sẽ được lựa chọn các gói khuyến mãi như xe máy Yamaha Taurus, điều hòa Media 9000BTU và toàn bộ nội thất căn hộ.







Nhà thu nhập thấp ở Huế dự kiến bàn giao trong tháng 3 năm 2012.

Theo Hoàng Lan (VNE)



Dự án đô thị mới An Vân Dương, phường Xuân Phú, thành phố Huế có 7 tầng gồm 594 căn hộ. Tuy nhiên, trong đợt khuyến mãi này, chủ đầu tư chỉ tung ra khoảng hơn 200 căn hộ.Mỗi m2 nhà thu nhập thấp có giá 6,3 triệu đồng mỗi m2 (đã bao gồm VAT), tổng giá trị mỗi căn hộ từ 350-450 triệu đồng mỗi m2. Công trình đã xây đến tầng 5 và dự kiến tới tháng 3 năm sau sẽ bàn giao nhà.Trao đổi với VnExpress.net, ông Bùi Đức Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bất động sản Vicoland cho hay, khu vực miền Trung đặc biệt là thành phố Huế đang gặp khó khăn do lũ lụt, người dân đang rất cần có nhà để ở. Ngoài ra, trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn, công ty đưa ra hình thức khuyến mãi để kích cầu địa ốc."Mặc dù áp dụng các hình thức khuyến mãi, song khách hàng mua nhà thu nhập thấp vẫn phải tuân thủ các quy chế do Sở Xây dựng quy định như phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại tỉnh Thừa Thiên Huế và vẫn chấm theo thang điểm 100", ông Long nói.Thị trường địa ốc quen với cảnh khuyến mãi khủng với phân khúc cao cấp, còn đối với nhà thu nhập thấp, đây là chuyện hiếm hoi. Trước đó, hàng loạt dự án địa ốc cao cấp tung chiêu khuyến mãi như cho khách mua đóng tiền theo tiến độ gần 100 lần trong 8 năm, giảm 35% giá bán, hưởng lãi 30% một năm trên số tiền đóng trước...