Địa ốc ồ ạt bung hàng cuối năm

Tính đến quý III/2011, do tình hình thắt chặt tín dụng bất động sản kéo dài, lãi suất cao, cộng thêm tâm lý nhà đầu tư và người mua nhà mất tìm niềm tin vào thị trường nên số lượng dự án công bố luôn ít hơn dự kiến. Tâm lý chung doanh nghiệp bất động sản, nếu chưa xây, chưa bán thì án binh bất động để tránh thua lỗ.



Tuy nhiên, trong lúc tất cả các phân khúc nhà đất ở Sài Gòn chìm sâu trong khủng hoảng một số chủ đầu tư đã táo bạo tìm đối tác liên doanh và bung hàng nhằm khảo sát và chờ "điểm rơi" của thị trường từ giữa quý IV.



Đầu tháng 12, Công ty cổ phần thương mại địa ốc Việt (Vietcomreal) công bố mở bán dự án căn hộ Moon Garden tại quận 4 với giá 24-26 triệu đồng mỗi m2. Dự án có vốn đầu tư dự kiến 758 tỷ đồng do Công ty cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam (Casumina) làm chủ đầu tư, Vietcomreal làm đơn vị phát triển và phân phối.



Giữa quý IV, tức trong tháng 11, hàng loạt dự án căn hộ và nhà phố, đất nền biệt thự trên địa bàn TP HCM cũng thi nhau bung hàng. Ngày 11/11, Công ty C.T Land (thành viên Tập đoàn C.T Group) tổ chức hội chợ mini bất động sản chủ đề “Mua nhà đón Tết” kéo dài cho đến giáp Tết Âm lịch 2012. Tại đây, các doanh nghiệp Hòa Bình, Nhà Việt Nam, Vạn Phát Hưng, Sông Đà Cửu Long, 584, Bến Thành Đức Khải, Đất Lành, Thuận Việt... đã công bố và mở bán nhiều sản phẩm căn hộ có giá dưới 1,5 tỷ đồng một căn.



Cùng nhập cuộc đua bung hàng cuối năm, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã chào bán biệt thự Hoja Villa tại quận 9, TP HCM với giá từ 3,7 tỷ đồng mỗi căn (đã bao gồm VAT). Hôm 24/11 tới, Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ cũng tung sản phẩm dự án chung cư Phúc Lộc Thọ, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức.



Hiện TP HCM chỉ có dự án Gold House (Nhà Bè) giảm giá 20% đã bán hơn 470 trên tổng số 500 căn hộ trong tháng 11. Phần còn lại của thị trường vẫn chưa có chuyển biến đáng kể.







Trong tháng 11, căn hộ Gold House (Nhà Bè) giảm giá 20% đã bán hơn 470 trên tổng số 500 căn hộ. Ảnh: Vũ Lê

Theo Vũ Lê (VNE)



Mặc dù bung hàng giữa thời điểm khó khăn, điểm chung của các doanh nghiệp này là chọn điểm rơi của bất động sản vào năm 2013 và chấp nhận khảo sát, thăm dò, tìm hiểu thị trường trong năm 2012.Tổng giám đốc Công ty Vietcomreal, Nguyễn Thị Phước cho biết, doanh nghiệp đang chuẩn bị 6 dự án ở các quận nội đô TP HCM, chờ khi thị trường hồi phục sẽ mở bán. "Dịp cuối năm 2011, tôi quyết định mở bán căn hộ có vị trí đẹp, diện tích nhỏ và trung bình tại quận 4 là dự án Moon Garden để khảo sát thị hiếu của khách hàng".Bà Phước cho hay, Vietcomreal đã ra đời được 5 năm, chuẩn bị pháp lý của nhiều dự án nhưng trong suốt thời gian qua doanh nghiệp chưa bung hàng vì tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn. "Sở dĩ doanh nghiệp bung hàng dịp cận Tết vì tin rằng trong trung hạn thị trường sẽ có dấu hiệu hồi phục", bà Phước nói.Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hùng Việt và Quỹ Phát triển Bất động sản Hàn Quốc (KRDF03), Oh Shanghun nhận xét, bất động sản vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng. Từ năm 2009, địa ốc TP HCM đã trì trệ do thiếu thanh khoản tiền mặt trên thị trường. Song ông Oh Shanghun kỳ vọng áp lực về sự mất giá của đồng Việt Nam sẽ được giảm dần và chính sách nới lỏng tín dụng sẽ có hiệu lực từ quý III/2012. "Chúng tôi tin rằng thị trường sẽ hồi phục vào năm 2013", ông Oh Shanghun cho hay.Chuyên gia này nhận định thêm, ngay cả khi thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc căn hộ gặp nhiều khó khăn, dòng sản phẩm chất lượng có giá bán vừa túi tiền vẫn sẽ được khách hàng chấp nhận. Bởi lẽ, tại TP HCM đang có nhiều công trình xây dựng cơ sở hạ tầng mới được tiến hành, hỗ trợ rất lớn cho sự phát triển của thị trường căn hộ.