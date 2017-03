Địa ốc thêm nhiều thông tin ảm đạm

Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết đã thu lý đơn yêu cầu của Công ty cổ phần Đầu tư Trường Phúc về việc đề nghị mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Sỹ Ngàn. Lý do là Công ty Sỹ Ngàn mất khả năng thanh toán khoản nợ đến hạn.



Cơ quan này yêu cầu Công ty Sỹ Ngàn phải nộp một số báo cáo liên quan đến tài chính và các khoản nợ. Đồng thời, công ty này phải giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán.



Công ty Sỹ Ngàn là chủ đầu tư của dự án Resort 5 sao trên hồ đầu tiên tại Hà Nội - Ngọc Viên Islands. Dự án có tổng diện tích hơn 30 ha với tổng mức đầu tư 70 triệu USD bao gồm 112 phòng khách sạn, 80 căn hộ dịch vụ, 65 biệt thự cao cấp... Hồi cuối năm 2011, Tập đoàn Archi đã mua lại 40% cổ phần của Công ty Sỹ Ngàn.





Trong 9 tháng qua, các nhà đầu tư Hàn Quốc chưa tham gia vào dự án bất động sản mới nào tại Việt Nam. 4 dự án trị giá gần 1 tỷ USD tại TP HCM, Long An và Ninh Thuận đã bị thu hồi hoặc rút vốn.Cố vấn tiếp thị cấp cao Công ty TNHH Tư vấn kinh doanh Hội nhập toàn cầu (GIBC), Huỳnh Phước Nghĩa phân tích, trong vòng 5-10 năm qua các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đã theo đuổi nhiều dự án tại Việt Nam. Tuy nhiên cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và sự trầm lắng kéo dài của bất động sản Việt Nam từ năm 2008 đến nay đã khiến nhiều nhà đầu tư Hàn rút chân khỏi thị trường.Chuyên gia này dự báo, nhiều khả năng làn sóng thoái vốn bất động sản của nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ mạnh dần lên do các doanh nghiệp này gặp vấn đề về tài chính, chậm triển khai dự án dẫn đến bị thu hồi. Ngoài ra xu hướng dịch chuyển kinh doanh sang các ngành khác cũng dần lộ rõ, chủ yếu là ngành hàng tiêu dùng.Thống kê của LOGOS, hiện nay nhà đầu tư Hàn Quốc vẫn còn 8 dự án liên quan đến bất động sản tại nhiều thành phố lớn của Việt Nam với tổng kinh phí đầu tư ước tính hơn 1,1 tỷ USD.Tại buổi gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng, đại diện một số doanh nghiệp lớn cho rằng, do tình hình khó khăn nên nhiều đơn vị đã tìm mọi cách thoát khỏi cuộc chơi bằng cách phá giá.Một số doanh nghiệp cho rằng việc phá giá sẽ ảnh hưởng đến hàng loạt dự án, nhất là phân khúc nhà ở cho người nghèo. "Khi nhà xã hội còn đắt hơn cả nhà ở thương mại, người dân sẽ so sánh. Họ sẽ có tâm lý chờ đợi để mua nhà thu nhập thấp, tội gì mua nhà ở xã hội", lãnh đạo Vinaconex lo ngại. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp đề xuất Bộ Xây dựng phải đưa ra chính sách chống bán phá giá.Lãnh đạo UBND TP Hà Nội, cho hay, thành phố sẽ kiểm tra những dự án phá giá đó có bán thật như vậy không hay chỉ đưa thông tin gây xáo trộn thị trường.Ngày 26/10, Công ty Asian Coast Development (Canada) Limited (ACDL) khởi công xây dựng tòa tháp khách sạn thứ hai của MGM Grand Hồ Tràm Beach tại dự án Hồ Tràm Strip dọc bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Công trình gồm 559 phòng và trung tâm vui chơi giải trí mở rộng, sẽ nối liên thông với tòa tháp khách sạn đầu tiên.Tổng giám đốc Điều hành dự án ông Lloyd Nathan cho hay, trước đây, thời điểm khởi công này dự kiến sẽ diễn ra trong năm tới. Tuy nhiên, tòa tháp đầu tiên hoàn thành sớm nên tòa khách sạn thứ 2 được đẩy sớm hơn dự kiến.Tổng số vốn đăng ký của dự án hơn 4 tỷ USD trong vòng 10 năm, trong đó giai đoạn 1 với tổng chi phí gần 500 triệu USD sẽ khai trương vào tháng 1/2013. Theo kế hoạch đến năm 2020, sau khi hoàn thiện toàn bộ dự án sẽ có 9.000 phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, 180 bàn chia bài, 2.000 máy trò chơi điện tử, các sân golf, vui chơi giải trí.Dự án Hồ Tràm Strip hiện là dự án khu du lịch phức hợp lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, với năm khách sạn chuẩn 5 sao, hai trong số đó được trang bị trung tâm giải trí trò chơi có thưởng, cùng với sân golf cao cấp.Các chuyên gia cho rằng từ nay đến cuối năm sẽ có hàng loạt doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vì đói vốn. Theo họ phải đến cuối năm 2013, khi ngân hàng hoàn tất tái cấu trúc, vốn cho bất động sản được khơi thông, thị trường địa ốc mới có thể ấm dần. Ông Đặng Hùng Võ, Cố vấn cấp cao của Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng trong năm 2013, khả năng nhiều dự án giá thấp sẽ xuất hiện và nếu đầu ra được khơi thông thì địa ốc sẽ sớm phục hồi.Phía ngân hàng khẳng định từ tháng 3 đến nay đã 4 lần điều chỉnh lãi suất cho vay để gỡ khó cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đại diện phía nhà băng cũng cho rằng cũng không nên chờ nhà băng tái cơ cấu mới triển khai dự án mà cần tự cân đối dòng tiền để có thể sống được trong bối cảnh hiện nay.