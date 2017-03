Điện lực Tokyo rút khỏi dự án điện hạt nhân Việt Nam

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I. Ảnh: Guardian.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I. Ảnh: Guardian.

Theo Hương Thu (VNE)



Tepco đưa ra quyết định trên để tập trung khắc phục hậu quả từ sự cố nhà máy Fukushima xảy ra vào tháng 3 năm ngoái. "Các kỹ sư hạt nhân của Tepco phải tập trung vào việc bất hoạt các lò phản ứng tại nhà máy do sự cố Fukushima trong thời gian dài, nên không thể đặt ưu tiên vào xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân", Manichi Daily dẫn lời chủ tịch Naomi Hirose nói cuối tuần trước.Các lò phản ứng của nhà máy điện Fukushima I đã bị hư hại nghiêm trọng trong động đất và sóng thần năm ngoái, gây cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới kể từ năm 1986.Tờ Japan Daily Press cho hay, theo kế hoạch ban đầu, các kỹ sư của Tepco sẽ làm việc và huấn luyện nhân viên tại nhà máy điện ở Việt Nam, trong khi các kỹ sư của Việt Nam sẽ sang học và thực hành ở các nhà máy của Tepco.Tepco có 20% cổ phần trong liên doanh Công ty Phát triển Năng lượng Hạt nhân Quốc tế của Nhật Bản (JINED) cùng sự tham gia của 8 công ty điện khác có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.JINED được thành lập tháng 10/2010 theo sáng kiến của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật - nơi làm đầu mối tiếp xúc với Việt Nam trong quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân.Các đối tác của JINED còn gồm các công ty Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries và Innovation Network Corporation of Japan.Một quan chức của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nói họ đang xem xét chuyện mời Công ty Điện lực Kansai thay thế Tepco.Trao đổi với PV, ông Phạm Minh Tuấn, trưởng ban điện hạt nhân Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, dù có thông tin trên báo chí, ông chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía JINED về việc Tepco rút lui khỏi dự án điện hạt nhân Việt Nam.Tuy nhiên, theo ông Tuấn, Tepco chỉ là một doanh nghiệp tham gia trong liên doanh JINED. "JINED sẽ tìm công ty khác thay thế Tepco. Do đó việc công ty này rút khỏi liên doanh không ảnh hưởng tới tiến độ nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam", ông Tuấn nói.