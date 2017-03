DN địa ốc tăng đột biến: Có dấu hiệu né luật

Giao dịch BĐS tăng mạnh Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong ba tháng đầu năm 2015, giao dịch BĐS tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Tại Hà Nội, trong tháng 3 có khoảng 1.500 giao dịch thành công, tăng 25% so với tháng 2. Cả quý 1-2015 có 4.250 giao dịch thành công, gấp gần ba lần so với cùng kỳ năm 2014. Còn tại TP.HCM, trong tháng 3 có khoảng 1.400 giao dịch thành công, tăng gần 30% so với tháng 2-2015. Tính chung trong quý 1-2015 có khoảng 3.950 giao dịch thành công, gấp ba lần số giao dịch thành công so với cùng kỳ năm trước. Ở giai đoạn này rất cần vai trò của quản lý nhà nước, nếu buông lỏng, không có chính sách can thiệp thích hợp hoặc chỉ can thiệp bằng biện pháp hành chính thì không nên. Nhà nước cần có cơ chế, chính sách đòn bẩy về kinh tế để phục hồi thị trường BĐS, BĐS tăng tốc thì nền kinh tế chung sẽ hồi phục theo. Ông LÊ HOÀNG CHÂU,

Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM - HoREA