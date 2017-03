DN được cấp phần mềm miễn phí để tự in hóa đơn

Ông cho biết: “Theo quy định hiện hành, từ ngày 1-4, các DN phải tự lo hóa đơn. Theo báo cáo của cơ quan thuế, hiện chỉ còn 4.700 DN thuộc diện phải tự in hoặc đặt in hóa đơn bị vướng, nguyên do hợp đồng đã ký nhưng nhà in chưa trả lời khi nào giao. Tuy nhiên, Bộ Tài chính sẽ không gia hạn cho DN tiếp tục sử dụng hóa đơn của Bộ Tài chính phát hành”. Ngoài ra, quan điểm của ông Tuấn là nếu DN đã đặt in nhưng nhà in không cung cấp đúng như hợp đồng thì sẽ phạt DN in.

Cũng theo ông Tuấn, hiện Bộ Tài chính vừa công bố lên mạng tài liệu hướng dẫn và phần mềm miễn phí về in hóa đơn. DN nào không có phần mềm sẽ được Bộ cung cấp miễn phí, DN nào không cài được phần mềm thì cơ quan thuế sẽ cử cán bộ đến hỗ trợ. Bộ Tài chính vừa in 7.000 đĩa để cung cấp cho DN, đồng thời ký kết với bốn DN cung cấp phần mềm để đáp ứng cho đơn vị nào có nhu cầu. Dự kiến, Bộ sẽ tập huấn miễn phí cho DN về việc tự in hóa đơn vào ngày 28-3 tới.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu xây dựng trung tâm kiểm soát chứng thực hóa đơn. Theo đó, các DN trên toàn quốc sẽ được cấp phần mềm miễn phí và nối mạng với cơ quan thuế. Khi DN xuất hóa đơn, cơ quan thuế sẽ nắm được thông tin từ hóa đơn để đối chiếu với thực tế. Làm vậy, sẽ chống được việc thất thu ngân sách tận gốc và hóa đơn giả.

LÊ THANH