DN lúng túng với bố cáo điện tử

Theo Nghị định 05/2013 về đăng ký doanh nghiệp (DN) thì việc đăng bố cáo thành lập DN, bố cáo thay đổi thông tin DN phải được thực hiện qua Cổng thông tin đăng ký DN quốc gia từ ngày 25-2-2013. Thế nhưng đến nay Bộ Tài chính vẫn chưa ban hành mức phí cụ thể nên việc đăng bố cáo điện tử chưa được thực hiện chính thức trên toàn quốc.

Nơi làm, nơi không

Dù chưa triển khai chính thức nhưng hiện nay, vào cổng thông tin điện tử trên đã có thể đọc được khoảng 1.500 bố cáo điện tử DN mới thành lập, khoảng 1.900 bố cáo thay đổi thông tin DN, đã đăng từ tháng 5 đến hết tháng 7-2013.

Trên thực tế, một số tỉnh, thành đã hoặc đang thực hiện đăng bố cáo điện tử. Tại TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) từng thí điểm nhận đăng bố cáo điện tử. Khi đến Sở nhận giấy chứng nhận đăng ký DN thì DN được hướng dẫn đăng ký và nộp phí để đăng bố cáo điện tử luôn. Một số DN cho biết rất hài lòng về thủ tục này vì nhanh gọn, không cần phải liên hệ các báo để đăng bố cáo nữa mà chỉ tốn phí 300.000 đồng, rẻ hơn so với đăng bố cáo trên báo giấy. Tiếc là hiện nay TP.HCM lại tạm ngưng việc thí điểm trên.

Trong thời gian chưa triển khai chính thức việc bố cáo điện tử thì DN có thể đăng bố cáo trên báo giấy, báo điện tử hoặc đăng bố cáo điện tử đều được. Ảnh minh họa: HTD

Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT) cho biết có một số sở KH&ĐT tỉnh, thành có tổ chức đăng bố cáo điện tử như Long An, Đà Nẵng… DN có thể tự đăng ký bố cáo điện tử thông qua cổng thông tin mà không cần thông qua các sở KH&ĐT.

Tuy nhiên, không phải DN nào cũng đăng ký được mà phải có chữ ký điện tử, thanh toán qua ngân hàng. Không phải DN nào cũng rành rẽ các phương thức này.

Băn khoăn giá trị

Bà Nguyễn Kim Liên, phụ trách pháp lý của một DN tại TP.HCM, cho biết công ty của bà từng đăng ký bố cáo điện tử qua cổng thông tin và bố cáo có xuất hiện trên cổng. Khi lập công ty con đặt tại tỉnh Long An, bà được Sở KH&ĐT tỉnh Long An hướng dẫn đăng bố cáo điện tử, nộp phí 300.000 đồng. Thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp nhưng đăng ký xong bà cứ nơm nớp lo bị phạt vì tìm mãi trên cổng thông tin chỉ thấy tỉnh Long An có 19 bố cáo điện tử của các công ty khác, không xuất hiện bố cáo thành lập của công ty bà. “Lỡ mà cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra hỏi bố cáo đâu thì tôi cũng không biết giải thích ra sao” - bà Liên lo lắng.

Bà Liên cho rằng theo quy định thì từ 15-4-2013, DN phải đăng bố cáo qua cổng thông tin điện tử. Tuy nhiên, việc đăng ký này nơi thực hiện nơi không. Do đó, DN vẫn đang phải đăng bố cáo trên báo in, báo điện tử. Như vậy việc đăng bố cáo trên báo in, báo điện tử có được chấp nhận không? Theo quy định của Nghị định 05/2013, việc đăng bố cáo trên báo in, báo điện tử đã không còn giá trị pháp lý nữa, vậy DN không đăng bố cáo ở đâu có bị xử phạt hay không?

Bà Liên cũng cho biết khi trực tiếp đăng ký đăng bố cáo điện tử, dùng chữ ký số, thanh toán qua ngân hàng thì DN không có chứng từ nào để chứng minh đã nộp phí đăng bố cáo. Trong khi nếu đăng bố cáo trên báo giấy còn lưu trữ tờ báo đăng bố cáo để làm bằng chứng. Vậy DN đăng bố cáo điện tử làm cách nào để lưu giữ bằng chứng? Bản in trang web cổng thông tin liệu có giá trị chứng minh hay không?

Trước các băn khoăn của DN, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh cho biết trong thời gian chưa triển khai chính thức việc bố cáo điện tử thì DN có thể đăng bố cáo trên báo giấy, báo điện tử hoặc đăng bố cáo điện tử đều được. Đây là sự chậm trễ từ phía ban hành văn bản nên không xử phạt DN. Cục dự kiến sẽ cấp giấy xác nhận việc đã đăng bố cáo điện tử để DN yên tâm về bằng chứng đã thực hiện thủ tục bố cáo.

- Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh cho biết mức phí dự kiến là 300.000 đồng/lần đăng trong bảy ngày. - Một số tỉnh, thành hiện đã đăng nhiều bố cáo điện tử thành lập mới DN và thay đổi thông tin DN như Bắc Ninh (khoảng 780 bố cáo), TP.HCM (khoảng 650 bố cáo), Bạc Liêu (khoảng 220 bố cáo), Hà Nội (khoảng 190 bố cáo), Ninh Thuận (khoảng 80 bố cáo)… Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh cho biết sở dĩ Bắc Ninh có số bố cáo nhiều nhất vì tỉnh này được chọn để thí điểm việc đăng bố cáo điện tử. Với quy mô chỉ khoảng 20 hồ sơ DN mỗi ngày, tỉnh này bố trí một nhân viên hướng dẫn cho DN, thu phí đăng bố cáo và thực hiện đăng theo quy trình.

QUỲNH NHƯ