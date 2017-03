DN “quên” bảo hiểm trách nhiệm giám đốc

Bảo hiểm trách nhiệm giám đốc (Directors & Officers Liability Insurance - D&O) là loại hình bảo hiểm được tạo lập ra để bảo vệ trách nhiệm cá nhân của các nhà quản lý DN trước các khiếu kiện phát sinh do hậu quả của những quyết định sai của họ gây nên thiệt hại về mặt tài chính cho bên thứ ba là chủ nợ, cổ đông hoặc nhân viên trong DN... Trên thế giới, D&O được coi là loại hình bảo hiểm phổ biến đối với các nhà điều hành trong các công ty lớn. Theo số liệu thống kê của Công ty Tư vấn Watson Wyatt Worldwide (Mỹ), có tới 95% công ty nằm trong danh sách Fortune 500 (500 công ty hàng đầu của Mỹ) có tham gia bảo hiểm D&O; có ít nhất 31% công ty gặp phải khiếu kiện liên quan tới D&O, đặc biệt là các công ty tài chính, truyền thông, công nghệ…