Đổ xô mua thiết bị báo động rò khí gas

Vừa nghe tin vụ cháy cửa hàng gas ở Từ Liêm, Hà Nội làm 2 người tử vong, gia đình chị Dương liền đi sắm ngay thiết bị báo động rò rỉ khí gas. Nhiều nhà hàng xóm của chị Dương cũng lo lắng tương tự.







Không ít người lo lắng, tìm mua thiết bị báo động rò rỉ khí gas sau hàng loạt vụ cháy nổ gas vừa qua. Ảnh: Xuân Ngọc

Không ít người lo lắng, tìm mua thiết bị báo động rò rỉ khí gas sau hàng loạt vụ cháy nổ gas vừa qua. Ảnh: Xuân Ngọc



Khi phát hiện có khí gas rò rỉ, chuông báo động sẽ kêu và đèn đỏ sáng nhấp nháy. Ảnh: Xuân Ngọc

Khi phát hiện có khí gas rò rỉ, chuông báo động sẽ kêu và đèn đỏ sáng nhấp nháy. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo Xuân Ngọc (VNE)



Anh Trần Văn Quốc, chủ kinh doanh Gas trên phố Đê La Thành vừa sắm 2 chiếc máy báo rò gas lắp đặt trong cửa hàng. "Trường hợp khí gas bị rò rỉ dẫn đến nguy cơ cháy, nếu có thiết bị cảnh báo sẽ dễ phát hiện sớm để không xảy ra hậu quả lớn, phòng cháy hơn chữa cháy", anh Quốc nói.Đại diện một siêu thị điện máy tại Hà Nội cho biết, số lượng thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas bán ra tăng 30% trong vòng một tháng qua. Đỉnh điểm là một tuần sau vụ nổ làm sập nhà đè chết 2 em bé tháng trước và vụ hai ngày trước. Tuy nhiên, hàng thường chỉ bán chạy trong một đến 2 tuần sau mỗi sự cố nổ gas, sau đó sẽ trở lại bình thường."Khi có sự cố nào đáng tiếc về gas, những sản phẩm như bếp, van, dây dẫn gas, thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas... bán chạy một cách đột xuất. Sau đó số lượng khách ít dần đi. Chính tâm lý 'nước đến chân mới nhảy' đó mới nguy hiểm", đại diện siêu thị này nói.Theo anh Nguyễn Đức Hội, chủ cửa hàng Đức Mạnh, chuyên kinh doanh thiết bị điện tự động hóa trên phố Giải Phóng (Hà Nội), sau vụ nổ gas làm 2 em bé chết, chỉ trong vòng một tháng, cửa hàng anh đã bán được 500 chiếc báo rò gas, tăng gấp 4-5 lần so với các tháng trước đó. Riêng trong hôm qua, cửa hàng tiêu thụ được gần 40 chiếc.Anh Hội cho hay, thiết bị này có mặt ở Việt Nam được hơn một năm nay, song số lượng khách đặt mua khá ít. Chỉ đến khi xảy ra những vụ nổ khí gas liên tiếp vừa qua, hàng trở nên hút khách. Những thiết bị này nhập từ Hàn Quốc, Đài Loan giá từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng, đắt nhất là máy xuất xứ từ Nhật Bản với giá hơn một triệu đồng một chiếc. Thời gian bảo hành thường là một đến 2 năm. Trong khi đó, những thiết bị sản xuất của Trung Quốc, giá chỉ vài chục nghìn đồng.Thiết bị báo động rò rỉ khí gas thường được lắp đặt trong phòng bếp, cách bình gas từ một đến 1,5 m và cách sàn nhà 30 cm. Khi phát hiện có khí gas, dù ở lượng nhỏ, chưa đủ khả năng gây cháy, nổ, sản phẩm này sẽ báo động bằng đèn đỏ nhấp nháy và kêu còi "tít tít tít". Theo khuyến cáo, loại máy này không nên lắp đặt gần cửa sổ, cửa ra vào, nguồn nước, nơi có nhiệt độ cao, hơi nước...Anh Nguyễn Đức Mạnh, phụ trách kỹ thuật của một trung tâm điện máy tại Hà Nội cho biết, khi thiết bị báo động có rò rỉ khí gas, người sử dụng nên khóa van bình gas ngay lập tức, mở cửa sổ, sơ tán người ra ngoài và gọi nhân viên đại lý gas đến khắc phục sự cố. "Tuyệt đối không bật hoặc tắt công tắc điện, dùng diêm hay bật lửa, nếu buổi tối thì chỉ nên sử dụng đèn pin", anh Mạnh nói.Anh Mạnh cho biết thêm, tuy được bảo hành 12 tháng song thiết bị cần kiểm tra định kỳ 2-3 tháng mỗi lần, bằng cách xịt một lượng gas nhỏ từ bật lửa trong một đến 3 giây, cách 5-7 cm so với máy cảnh báo khí gas. Nếu đèn sáng và kêu báo động to thì thiết bị vẫn đảm bảo an toàn.Phụ trách bộ phận an toàn của Công ty Shell Gas, anh Hoàng Đức Vương cho rằng những thiết bị này thực sự phát huy tác dụng trong trường hợp vắng người giám sát, kiểm tra, đặc biệt là những khu vực công nghiệp, nhà kho, cửa hàng gas... Khi phát hiện có khí gas rò rỉ, thiết bị sẽ báo động chuông để nhân viên kỹ thuật đến xử lý kịp thời. Tuy nhiên, khi sử dụng, các hộ gia đình vẫn cần cảnh giác, đề phòng."Những thiết bị này có thể hỏng mà người dùng không biết, nếu chủ quan là đã có máy móc báo động, không đề phòng thì rất nguy hiểm. Quan trọng nhất vẫn là tuân thủ những quy tắc sử dụng gas an toàn như để bình gas chỗ thoáng, tắt van sau khi sử dụng, bảo dưỡng định kỳ...", anh Vương tư vấn.