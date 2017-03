Doanh nghiệp bất động sản ồ ạt thành lập

Trong đó, DN bất động sản (BĐS) mới thành lập tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính khiến các DN BĐS ồ ạt thành lập trong thời gian qua là do thị trường BĐS đang hồi phục, người mua đã tích cực hơn, các giao dịch mua-bán tăng lên khiến thị trường BĐS sôi động trở lại và đây là dấu hiệu tốt. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong ba tháng đầu năm, giao dịch BĐS tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù ghi nhận yếu tố tích cực của sự tăng trưởng về số lượng song các chuyên gia cũng cho rằng sự ra đời các DN BĐS một cách ồ ạt như thế này có thể xuất phát từ lý do nhiều DN đang đẩy nhanh việc thành lập trước khi Luật Kinh doanh BĐS 2014 có hiệu lực vào ngày 1-7 tới. Vì theo luật này, từ ngày 1-7, để thành lập DN BĐS cần có vốn pháp định 20 tỉ đồng trở lên.

