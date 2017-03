Doanh nghiệp căn cơ với lãi suất

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Khả, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam cho rằng nếu so sánh với thời điểm cách đây 2 năm, giá của đồng vốn đến tay doanh nghiệp đã đắt lên khoảng 2-3 lần.



“Năm 2009, khối doanh nghiệp sản xuất chịu lãi suất 10%, nếu được hỗ trợ thì còn khoảng 6%. Qua đến 2010, lãi suất rơi vào khoảng 10-12%. Nhưng đến cuối năm và sang đầu 2011, lãi suất bỗng vọt lên 15-17%, cá biệt có những trường hợp phải chịu lãi suất lên đến 20%”, ông Khả phân tích.



Do lãi suất cao, doanh nghiệp này phải khá vất vả để đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 10% trong năm 2010. Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp niêm yết, Nagakawa Việt Nam vẫn còn khá may mắn khi đạt được mức tăng trưởng này.



Trong số hơn 330 doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn Hà Nội và TP HCM công bố kết quả kinh doanh năm 2010 (tính đến 25/2), có đến 126 doanh nghiệp báo cáo giảm lợi nhuận so với 2009 (tương khoảng 37%), trong đó có 8 doanh nghiệp phải chịu lỗ.



Tình trạng nêu trên của các doanh nghiệp còn do tác động khác như thị trường quốc tế khó khăn, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng… Nhưng theo ông Trần Văn Can, Giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 5 (Handico 5), lãi suất vẫn là nguyên nhân chính. “Với tình hình tăng giá chóng mặt như hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang lỗ nặng. Lãi suất tăng cao đến 18-20% thì đương nhiên doanh nghiệp sẽ càng lỗ”, ông Can khẳng định.

Trong khi các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về lãi suất thì tình hình kinh doanh của các ngân hàng trong năm 2010 vẫn khả quan. Trong số 5 nhà băng cổ phần có quy mô vốn lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, ngân hàng có thấp nhất cũng có lợi nhuận khoảng 10%. Còn lại phổ biến mức lãi 20-50%. Cá biệt có ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận đạt trên 70%.



Trong khi đó, một doanh nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng và bất động sản tại TP HCM cho biết, tiền thuê kho bãi, nhà xưởng, nhân công… của đơn vị này hiện chiếm khoảng 30% chi phí sản xuất. Nếu cộng thêm 20% lãi suất ngân hàng nữa thì chi phí đối với sản phẩm sẽ bị đội lên khoảng 50%.



“Ở thời điểm hiện tại, lĩnh vực kinh doanh nào cho lợi nhuận được đến 20% là mừng lắm rồi, nói gì đến 50%. Thế nên nếu lãi suất ngân hàng cứ cao như vậy thì chắc khó có doanh nghiệp nào dám đầu tư", Giám đốc công ty này chia sẻ.



Để đối phó phó với tình trạng giá vốn tăng cao, theo Phó tổng giám đốc một công ty niêm yết lớn trên sàn TP HCM, doanh nghiệp của ông đang phải cân nhắc rất kỹ các dự án sắp triển khai trước khi tìm tới ngân hàng vay vốn.



“Thực ra ngoài chuyện lãi suất vay là bao nhiêu, quyết định có vay vốn ngân hàng hay không còn phụ thuộc lớn vào khả năng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, tỷ suất lợi nhuận, thời điểm bán hàng vào lúc nào…”, vị Phó tổng giám đốc này chia sẻ.



“Nếu doanh nghiệp vẫn có thể tìm thấy khả năng kiếm lợi thì họ vẫn vay vốn bình thường. Còn khi khả năng sinh lời quá thấp thì doanh nghiệp cũng không nên vay vốn đầu tư trong thời điểm hiện nay vì có thể tạo ra rủi ro cao, mà lại góp phần thúc đẩy lạm phát”, ông nói thêm.



Một doanh nghiệp khác cho biết, ngay từ đầu năm, lãnh đạo của công ty đã phải bỏ nhiều công sức, tiến hành đàm phán với các đối tác quốc tế nhằm tranh thủ nguồn vốn rẻ hơn từ bên ngoài cũng như đề nghị họ cho phép ổn định tỷ giá trong suốt cả năm. “Có như vậy chúng tôi mới hạn chế được những rủi ro bất ngờ khi thị trường trong nước có biến động về lãi suất hay tỷ giá”, đại diện công ty này cho biết.



Ngoài ra, một giải pháp khác cũng được nhiều doanh nghiệp tính tới trong điều kiện hiện nay là tăng cường huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Một doanh nghiệp niêm yết trên sàn Hà Nội vừa tăng 35% vốn điều lệ trong năm 2010 cho biết họ đang dự định tiếp tục tăng gần gấp đôi mức vốn hiện tại trong năm nay để chủ động hơn trong các kế hoạch sản xuất kinh doanh.



Giải pháp này cũng được một chuyên gia cao cấp trong ngành ngân hàng ủng hộ. Theo ông này thì ngân hàng không phải là kênh duy nhất cung cấp vốn cho nền kinh tế: “Về chức năng, ngân hàng chỉ là nơi cung cấp cho nền kinh tế nguồn vốn ngắn hạn. Thị trường vốn nói chung, trong đó có kênh huy động qua thị trường chứng khoán mới là nơi cung ứng vốn quan trọng hơn cả cho nền kinh tế”.



Tuy nhiên, cũng theo vị chuyên gia này, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao hơn nữa tính minh bạch của mình để huy động thành công trên thị trường vốn, đặc biệt là trong điều kiện khó khăn như hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết đầu năm sáng 24/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, bên cạnh nhiệm vụ thắt chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát, trong năm 2011, cần có biện pháp hạ dần mặt bằng lãi suất để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị cơ quan quản lý nghiên cứu khả năng áp dụng các biện pháp giới hạn lương thưởng của lãnh đạo các ngân hàng thương mại, tương tự mô hình hiện được một số quốc gia trên thế giới áp dụng.





Theo Nhật Minh - Hoàng Lan ( VNE)