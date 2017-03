Doanh nghiệp có thể nộp ngân sách qua Internet

Đây là dịch vụ mới hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp của VietinBank thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.



Dịch vụ này đánh dấu sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa VietinBank, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và Kho bạc Nhà nước trong việc triển khai dự án "Hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước", nằm trong lộ trình cải cách hành chính của ngành thuế và thực hiện chủ trương Thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.



Với dịch vụ này, doanh nghiệp có thể nộp các khoản thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu bằng cách truy cập vào website www.vietinbank.vn mà không cần phải đến các điểm thu nộp ngân sách nhà nước hay đến trụ sở ngân hàng, giúp tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian đi lại.



Ưu điểm của dịch vụ là dữ liệu thuế của khách hàng được kết nối trực tiếp với hệ thống thông tin liên ngành của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế nên có tính đồng bộ, nhất quán và chuẩn hóa cao; thuận lợi cho sự theo dõi của khách hàng và giúp hạn chế các thao tác thủ công khi thực hiện nộp ngân sách Nhà nước, nâng cao độ chính xác của giao dịch.



Riêng đối với các khoản thuế nội địa, hệ thống sẽ tự hiển thị mã kho bạc, giúp khách hàng tránh phải nhầm lẫn khi nộp thuế.



Các doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm về tính an toàn của các giao dịch nộp ngân sách nhà nước qua Internet do dịch vụ được thiết kế với công nghệ bảo mật và xác thực tiên tiến nhất hiện nay.



Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc VietinBank, cho biết: "Với nền tảng công nghệ thông tin hiện đại cùng sự đầu tư kỹ lưỡng về thời gian và tâm huyết, dịch vụ này hiện là một điểm nhấn trên thị trường sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử. VietinBank kỳ vọng dịch vụ này sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và xã hội."/.





Theo Minh Thúy (Vietnam+)