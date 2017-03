Doanh nghiệp đầu tiên xin thôi nhập khẩu xăng dầu

Đây là doanh nghiệp đầu tiên trong số 12 đơn vị đầu mối xin dừng việc tự nhập khẩu xăng dầu, dù lĩnh vực này được đánh giá là tiềm năng và lợi nhuận lớn.



Theo đề xuất của Mê Kông lý do hãng xin rút khỏi danh sách nhập khẩu đầu mối vì công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) chỉ đạo. Theo đó, từ năm 2012, PV Oil sẽ nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm xăng dầu và phân bổ lại cho các đơn vị trực thuộc trong đó có Petro Mê Kông. Hiện tại, Petro Mê Kông tham gia thị trường với tư cách là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp.



Như vậy, từ năm 2012, toàn bộ sản lượng tiêu thụ năm 2012 của Petro Mê Kông sẽ do PV Oil phân bổ theo sản lượng đăng ký hàng tháng.



Trước đó, hồi tháng 7/2011, Bộ Công Thương đã công bố danh sách 5/12 doanh nghiệp đầu mối không nhập khẩu đủ xăng dầu theo hạn mức tối thiểu do cơ quan này quy định. Trong đó, thấp nhất là Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, tiếp đến là Công ty Xăng dầu thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Petro Me Kông.



Và cũng do tình trạng nhập khẩu xăng dầu không đủ hạn mức tối thiểu nên Bộ Công Thương cũng có dự định rút giấy phép nhập khẩu xăng dầu của Petro Mekong.





Theo Hồng Anh (VNE)