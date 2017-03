Doanh nghiệp gạo bị tố vỡ nợ gần 90 tỷ đồng

Chiều 2/2, ông Lê Hoàng Bé, Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Cần Thơ cho biết, nơi đây đã tiếp nhận đơn của hàng chục cá nhân, đơn vị ở miền Tây đến TP HCM tố cáo bà Phạm Thị Ửng (48 tuổi) là chủ doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Phát 2 ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Theo đơn, doanh nghiệp của bà Ửng hoạt động cách đây 18 năm với ngành nghề kinh doanh, chế biến và cung ứng gạo, cám với nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm. Gần đây chủ doanh nghiệp ký nhiều hợp đồng bán gạo, thực phẩm nhưng khi tạm ứng được tiền lại không giao hàng.



Không chỉ vậy, bà Ửng còn bị cho là đã lấy lý do cho vay đáo hạn ngân hàng nên huy động tiền, vàng của nhiều người với lãi suất cao rồi mất khả năng thanh toán. Theo đơn tố cáo của 33 cá nhân, đơn vị, đến nay tổng số tiền bà Ửng nợ lên đến gần 90 tỷ đồng.



Vài ngày trước, nhiều người đã đến doanh nghiệp và hai kho hàng của bà Ửng đang bị ngân hàng niêm phong để lấy tài sản trừ nợ, nhưng công an địa phương can ngăn, giải thích nên mọi người ra về, làm đơn tố cáo gửi PC46 Công an TP Cần Thơ.



Qua xác minh tại Cục Thuế TP Cần Thơ, từ khi hoạt động đến nay doanh nghiệp của bà Ửng còn nợ thuế trên 2 tỷ đồng.



Theo Phó Phòng PC46, hiện nay doanh nghiệp của bà Ửng không còn hoạt động. Chủ doanh nghiệp cùng chồng với 3 người con đã rời khỏi nơi cư trú.





Theo Thiên Phước (VNE)