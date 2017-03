Doanh nghiệp gặt tỷ USD trong khủng hoảng

Kết thúc tài khóa 2011, doanh thu Vinamilk đạt hơn 1 tỷ USD (tương đương 22.279 tỷ đồng) tăng 37% so với năm trước, cao nhất kể từ khi doanh nghiệp thành lập đến nay. Đạt cột mốc 1 tỷ USD sớm hơn một năm so với mục tiêu, Vinamilk gia nhập vào đội ngũ 200 doanh nghiệp lớn của châu Á - Thái Bình Dương.



Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu năm 2011 của công ty đạt trên 140 triệu USD, tăng 72% so với năm 2010. Các sản phẩm của công ty được xuất đi 15 quốc gia trên thế giới. Trong đó Mỹ, Australia, Canada, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Philippin, Hàn Quốc, Campuchia… là những thị trường xuất khẩu chính, ổn định. Mới đây, công ty đã ký hợp đồng cung cấp sữa cho Thái Lan với tổng trị giá gần 10 triệu USD thực hiện trong quý I/2012.



Theo đánh giá từ các công ty này, khủng hoảng cũng là một cơ hội nếu biết tận dụng. Vì thế, trong bối cảnh kinh tế không mấy thuận lợi, nhiều doanh nghiệp có tâm lý co cụm để đảm bảo an toàn thì một số công ty vẫn hăng hái trong việc tìm kiếm thị trường mới, thậm chí ở những nơi bị coi là khó khăn. Chiến lược này góp phần giúp doanh nghiệp "sống khỏe, phát triển mạnh" dù kinh tế không mấy thuận lợi.







Nhà máy chế biến bột sữa Miraka do Vinamilnk đầu tư ở New Zealand.

Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk, cho biết thay vì đối đầu, Vinamilk chủ động liên doanh với các đối tác nước ngoài để tận dụng những điểm mạnh của họ cho sự phát triển. Đó là hệ thống phân phối trên toàn thế giới, chiến lược marketing toàn cầu... của các tập đoàn lớn.Hồi đầu năm, hầu hết các dự báo đưa ra đều cho thấy kinh tế 2011 khó khăn rất nhiều so với thời điểm khủng hoảng suy thoái năm 2009. Thậm chí, các chuyên gia còn dự đoán về một viễn cảnh không mấy sáng sủa khi có hàng loạt công ty đứng trước nguy cơ sáp nhập và phá sản.Danh sách 500 doanh nghiệp Việt lớn nhất 2011 công bố mới đây cũng cho thấy số lượng đơn vị đạt doanh thu tỷ đôla năm 2011 giảm khoảng 30% so với thời điểm năm ngoái. Theo bảng danh sách ghi nhận khoảng 50 công ty Nhà nước và tư nhân nằm trong nhóm doanh nghiệp tỷ đôla. Các doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực dầu khí, điện lực, viễn thông, ngân hàng. Đây là những ngành nghề chịu tác động đáng kể từ khủng hoảng lạm phát và so với năm ngoái, số lượng doanh nghiệp thuốc khối này giảm khoảng 20%.Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty cổ phần FPT hay Tập đoàn Viettel cũng nằm trong danh sách này.Tổng giám đốc FPT - ông Trương Đình Anh chia sẻ tình hình kinh tế khó khăn không tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng kinh doanh nhưng đây lại là thời điểm phù hợp để sát nhập. "Chúng tôi có thể mua lại được những doanh nghiệp mà trước đây chúng tôi không bao giờ nghĩ là có thể mua được", ông Đình Anh nói.Ông cho biết FPT sẽ chi 3.000 tỷ đồng cho các hoạt động sát nhập trong năm tới. Đồng thời công ty vẫn tập trung vào các lĩnh vực viễn thông và kinh doanh phần mềm trong năm 2012.