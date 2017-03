Doanh nghiệp miền Bắc chi hối lộ cao hơn miền Nam

Khảo sát được thực hiện với 2.449 doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa ở 10 tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng…

Theo đó, các DN gia đình, hộ gia đình không đóng góp nhiều cho hệ thống thuế. Hầu hết DN không đóng thuế là DN hộ gia đình phi chính thức. Tính phi chính thức và thuế có mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động hối lộ, tham nhũng và là nhân tố chính trong môi trường kinh doanh của một số quốc gia.

Năm 2009, 34% số DN được khảo sát có các khoản chi phí phi chính thức và con số này năm 2011 là 38% cho thấy số lượng DN hối lộ đã tăng lên. Đáng lưu ý là DN chính thức chi hối lộ là chủ yếu, chứng tỏ các DN vẫn phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về việc phải chi các khoản phi chính thức “để được việc”. Số DN thực hiện các khoản thanh toán không chính thức để đối phó với cơ quan thuế trong năm 2011 là 30%, tăng lên so với tỉ lệ 26% năm 2009. Gần 26% các khoản chi phi chính thức có liên quan đến các dịch vụ công (tỉ lệ năm 2009 là 20%).

Báo cáo cho thấy DN lớn có xác suất chi hối lộ cao hơn khoảng 10% so với DN siêu nhỏ. Các DN chính thức có xác suất chi hối lộ cao hơn 22%-23% so với các DN phi chính thức. Và các DN tại miền Nam có tỉ lệ chi hối lộ thấp hơn so với các DN cùng đặc tính tại miền Bắc.

Mặt khác, báo cáo đã phát hiện một bất ngờ: Các DN bỏ ra nhiều chi phí không chính thức (hối lộ) không tạo ra nhiều lao động hơn các DN không đưa hối lộ. Liệu đây có phải là biểu hiện cho thấy những DN làm ăn không bài bản quan tâm nhiều hơn đến việc phải bỏ ra các chi phí không chính thức, còn ngược lại, các DN làm ăn chân chính vẫn có thể phát triển bình thường?

Tuy nhiên, phải nhận ra rằng mức độ chính thức hóa của DN tăng lên thì nguồn thu thuế mới tăng lên. Nếu một số DN trả phí phi chính thức cho cơ quan thuế để trốn thuế thì chỉ có hại cho xã hội và cần phải khắc phục ngay.

