Doanh nghiệp “siêu nhỏ” khó tự in, đặt in hóa đơn

Trong đó, các doanh nghiệp “siêu nhỏ” (dưới 10 lao động), doanh nghiệp tại các địa bàn đặc biệt khó khăn sẽ phải tự quyết mẫu hóa đơn, tự in và có phương án bảo mật.

Cả nước hiện có khoảng 200.000 doanh nghiệp “siêu nhỏ”. Nhiều doanh nghiệp cho biết rất khó thực hiện quy định trên. Ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vinh Quang (Phú Thọ), cho biết: “Với tám lao động, doanh nghiệp chỉ cần sử dụng không quá 20 tờ hóa đơn mỗi năm. Nếu in thì chỉ cần in một quyển nhưng nhà in sẽ không nhận in số lượng dưới 10 quyển hóa đơn, nếu cứ đặt in rồi dùng một quyển, bỏ chín quyển thì rất lãng phí”.

L.THANH