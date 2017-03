Doanh nghiệp “tự bơi” với hóa đơn tự in

Một năm qua, các doanh nghiệp (không phải siêu nhỏ) đã quen với việc sử dụng hóa đơn tự in. Riêng các doanh nghiệp siêu nhỏ được gia hạn một năm nên từ 1-1-2012 mới phải chuyển sang dùng hóa đơn tự in.

Vẫn còn mua hóa đơn

Chiều 27-12, lác đác vài người đến phòng Ấn chỉ của Cục Thuế TP.HCM mua hóa đơn. Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, kế toán viên của một đơn vị về ghi âm, cho biết chỉ còn bốn ngày nữa là chuyển sang dùng hóa đơn tự in. Nhưng những ngày cuối tháng, cuối năm, đơn vị cần xuất hóa đơn nhiều nên bà vẫn phải đi mua thêm hóa đơn. Số hóa đơn này dự kiến sẽ được dùng chỉ trong vài ngày. Bà Thảo cho biết vẫn thường được cơ quan thuế nhắc đặt in hóa đơn, đơn vị của bà cũng đã đặt in rồi nhưng chưa in xong.

Một số doanh nghiệp khác chưa đặt in hóa đơn vì lấn cấn về địa điểm văn phòng. Ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Đa Quốc (quận 4), cho biết: “Đầu năm 2012, công ty tôi sẽ hết hạn hợp đồng thuê mặt bằng. Chúng tôi dự định chuyển đi nhưng lại chưa chọn được địa điểm mới nên còn chần chừ chưa dám đặt in hóa đơn”.

Sau ngày 1-1-2012, hóa đơn đã mua từ cơ quan thuế mà còn dư sẽ không được dùng. Trong ảnh: Mua hóa đơn tại phòng quản lý ấn chỉ Cục thuế TP.HCM. Ảnh: HTD

Không trễ như lần trước

Ông Trần Quốc Nam, Giám đốc Công ty Tư vấn kế toán TQN, cho biết năm ngoái nhiều doanh nghiệp không biết quy định “phải chuyển sang dùng hóa đơn tự in” hoặc có nắm quy định nhưng ỷ y, gần đến hạn mới đi đặt in hóa đơn. Khi đó, số lượng nhà in chưa nhiều, in dồn dập không kịp… Vì vậy đến hạn dùng hóa đơn tự in mà nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có hóa đơn, cơ quan thuế phải gia hạn bán hóa đơn. Rút kinh nghiệm sự cố chậm chạp này, năm nay cơ quan thuế đã rốt ráo tuyên truyền, thông báo, đốc thúc doanh nghiệp đặt in hóa đơn từ mấy tháng trước. Một số cơ quan thuế bán hóa đơn nhưng yêu cầu doanh nghiệp phải có hợp đồng đặt in hóa đơn với một nhà in bất kỳ để chắc chắn là doanh nghiệp khỏi “ỷ lại” vào hóa đơn được bán. Một số cơ quan thuế còn yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết là đã nhận thông báo, đã được hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn tự in… thì mới chịu bán hóa đơn.

Khó khăn nhất trong việc sử dụng hóa đơn tự in, theo ông Nam, là chi phí tăng. Số lượng nhà in năm nay đã tăng đáng kể, hiện có gần 100 nhà in, do đó giá in đã rẻ hơn so với năm ngoái. Tuy vậy, mỗi cuốn hóa đơn đặt in có giá trên 80.000 đồng, trong khi giá hóa đơn mua chưa tới 16.000 đồng/cuốn.

Ông Nam cũng cho biết 90% khách hàng của công ty ông đã được tư vấn và đặt in hóa đơn. Số 10% còn lại chưa đặt in vì vài lý do cá biệt chứ không phải không biết quy định.

Lúng túng trong trong sử dụng

Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang, cho biết nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ mới biết là từ 1-1-2012 thì dùng hóa đơn tự in nhưng những kinh nghiệm liên quan đến việc dùng hóa đơn này thì rất mù mờ.

Một trong những vấn đề quan trọng là sau 1-1-2012, hóa đơn đã mua từ cơ quan thuế mà còn dư thì có được dùng tiếp hay không. Luật sư Trần Xoa cho biết số hóa đơn dư sẽ không được dùng, nếu dùng sẽ là hóa đơn bất hợp pháp. Ông cho rằng lẽ ra các cơ quan thuế phải thông báo thật rõ ràng, cụ thể nội dung này.

Một nội dung khác mà doanh nghiệp cần chú ý là phải kiểm tra xem hóa đơn mà mình được nhận có giá trị hay không. Theo quy định, khi in xong hóa đơn, doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế thì hóa đơn mới chính thức có giá trị sử dụng. Ngoài ra, cửa hàng phải dán công khai thông báo này. Vì vậy, khi doanh nghiệp A đi mua hàng thì phải xem tại cửa hàng của doanh nghiệp B có dán thông báo phát hành hóa đơn không, nếu có thì hóa đơn có giá trị, nếu không thì phải nhắc doanh nghiệp bán hàng gửi cho mình xem thông báo trên.

Luật sư Trần Xoa cũng cho biết nhiều doanh nghiệp đã mua hàng, nhận hóa đơn mà không hề biết doanh nghiệp xuất hóa đơn kia chưa làm thủ tục thông báo. Nếu rơi vào trường hợp này, hóa đơn đã nhận xem như bất hợp pháp. Nếu doanh nghiệp đưa hóa đơn này vào chứng từ kế toán, vài năm sau khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thì doanh nghiệp có thể… bị rắc rối to.

Nếu lỡ đã nhận hóa đơn mà nay kiểm tra lại thấy hóa đơn không hợp pháp thì doanh nghiệp mua hàng có thể yêu cầu doanh nghiệp kia hủy và xuất lại hóa đơn mới. Tuy nhiên, đã từng có trường hợp doanh nghiệp bán hàng, thu tiền xong rồi lại không thèm quan tâm chuyện xuất lại hóa đơn khiến doanh nghiệp nhận hóa đơn dở khóc dở mếu.

Cần xây dựng kho thông tin về hóa đơn Ngành thuế cần xây dựng kho thông tin về hóa đơn trên Internet để phục vụ doanh nghiệp tra cứu thông tin hóa đơn hợp pháp hay bất hợp pháp. Cụ thể là doanh nghiệp nào nộp thông báo phát hành hóa đơn rồi thì đưa tên doanh nghiệp, đưa nội dung thông báo vào kho thông tin này. Doanh nghiệp mua hàng có thể vào trang thông tin này để tra cứu xem doanh nghiệp đối tác có thông báo phát hành hóa đơn hay chưa, hóa đơn mà mình nhận có hợp pháp hay không… Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có dữ liệu cần thiết này. Doanh nghiệp đang phải tự bơi, tự cứu với hóa đơn tự in! Luật sư TRẦN XOA, Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang

QUỲNH NHƯ