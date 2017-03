Đội mưa, cãi vã để mua xăng trước giờ tăng giá

Đội mưa bơm xăng



21 giờ tối 29-3-2011, anh Dũng đánh xe đến cây xăng trên phố Trường Chinh để đổ thì đã thấy hàng chục phương tiện đậu chật cả khoảnh sân trước cây xăng, xe nào xe nấy bấm còi inh ỏi, giục người phía trước mau chóng.



Đợi được 15 phút, anh chán nản đánh xe đi tìm một địa điểm khác đỡ đông hơn. Nhưng, về đến cây xăng trên phố Định Công thì vẫn gặp cảnh tương tự.



“Bình thường, giờ này, các cây xăng đều vắng tanh, rất ít người đi mua. Vậy mà hôm nay tôi chẳng thể chen chân được vào,” anh Dũng ngán ngẩm nói.

Người dân chen chúc nhau đi mua xăng trước giờ tăng giá. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 21 giờ, mặc trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, người dân vẫn chen chúc trước các cây xăng để tranh thủ mua trước giờ G. Tại cây xăng Định Công, các phương tiện nháo nhào rẽ vào, đậu tràn xuống cả lòng đường khiến giao thông tại khu vực này nhanh chóng trở nên rối loạn.



Cảnh chen chúc khác hẳn mọi ngày cũng diễn ra tại cây xăng số 1 Thành Công và cây xăng số 27 Thái Thịnh. Các nhân viên bán hàng tại đây cho hay, trong khoảng từ 21 giờ, số người đến mua xăng tăng đột biến, cao gấp 20-30 lần so với cùng thời điểm mọi ngày.



Tại cửa hàng xăng dầu số 37 trên đường Láng, xe máy, ôtô xếp kín khoảng sân rộng, ai cũng vội vã tạt vào mua xăng trước giờ phải chịu thêm 2.000 đồng/lít xăng. Tại cây xăng Nam Đồng, hàng trăm xe máy tranh nhau nhích từng bước để tiến tới các vòi bơm khiến các nhân viên bán xăng vừa bơm xăng, vừa phải "phân luồng giao thông" cho khách mua hàng.

Tại cây xăng số 549 Nguyễn Văn Cừ, vào khoảng 21 giờ 30 phút, nhiều người dân đã mặc áo mưa đi đổ xăng, tuy nhiên theo quan sát của phóng viên số người đổ xăng xe máy không nhiều mà chủ yếu là các chủ xe ôtô.

Tại hai cây xăng ở khu vực Cầu Bươu, Thanh Trì cũng vậy. Dòng người càng lúc càng đổ về cây xăng đông nghịt. Nhiều người đến mua xăng còn tranh thủ mang thêm những chai, lọ nhựa hoặc can 20 lít để... dự trữ khiến chị Trần Thị Hiền Lương, một người bán xăng phải tất tả bơm xăng vào hết bình này đến can nọ.

Anh Trần Trung Nam (Tả Thanh Oai, Thanh Trì) cho hay, anh đang ăn cơm thì nghe cô người yêu gọi điện bảo đi mua xăng vì tăng giá. Bỏ dở bát cơm, anh tất tả đội mưa đến để mua xăng vào xe máy và mua dầu vào 3 cái can 20 lít của mình. “Nhà em chạy công nông chở vật liệu xây dựng, nên phải mua dầu dự trữ,” anh phân trần.

Cũng theo anh, thời gian vừa qua, giá ximăng, thép đều tăng cao. Thêm đợt tăng giá lần này, có lẽ giá thành còn đội lên nữa.

Suýt đánh nhau vì xăng

Càng đến gần 22 giờ, dòng người đợi tại các cây xăng càng trở nên sốt ruột. Vừa liếc nhìn đồng hồ, vừa hối thúc người đi trước, chị Lưu Huệ (Khu tập thể may quân đội, Định Công) cho biết: “Tôi vừa mua xe tay ga tuần trước, hôm nay biết tin xăng sẽ tăng nên tranh thủ đi đổ đầy bình. Giờ gần 22 giờ không biết có kịp không.”



Anh Nguyễn Văn Thành, ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên thì cho hay, vừa nghe bản tin tài chính công bố giá xăng tăng, anh liền dắt chiếc xe của mình ra đổ đầy và mang thêm chiếc can 5 lít. Mặc dù chỉ tiết kiệm được mấy chục nghìn, nhưng theo anh Thành thực ra anh chỉ hành động theo quán tính.

Với người xe máy đã vậy, còn cánh xe tải thì việc tận dụng thời điểm trước giờ G để mua xăng là rất quan trọng. Anh Lâm một lái xe tải thuộc công ty vận tải tư nhân Lê Năm nói: “Tôi mới biết thông tin này nên vội từ chạy tới cơ quan lấy xe rồi ra đây đổ xăng, xe của tôi chạy dầu diezen lại có mức tăng đến 2.800 đồng, đổ đầy xe là 400 lít xăng, tính ra với giá xăng mới sẽ tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng.”

Nhiều người còn mang ôtô tải loại nhỏ, chở cả thùng phuy đến để mua xăng dự trữ.

Theo quan sát của nhóm phóng viên, càng về thời điểm 22 giờ, càng nhiều xe tải trọng lớn đỗ ở các khu vực cây xăng ngoại thành. Nhiều sự to tiếng, cãi vã giữa người bán, người mua hoặc thậm chí tranh nhau mua trước đã diễn ra.

Tại khu vực cây xăng ngay sát đồn công an Cầu Bươu (thuộc Công ty xăng dầu Khu vực 1), một lái taxi đã tự tiện cầm bơm xăng để bơm vào xe cho mình. Không vừa lòng trước vị khách này, to tiếng đã xảy ra giữa người bán và người mua. Những câu chửi thề, thậm chí sự giằng co đã diễn ra ngay trước mắt nhiều khách hàng. Rất may, lực lượng công an ngay sát nách cửa hàng xăng đã ra can thiệp kịp thời.

Nhóm PV (Vietnam+)