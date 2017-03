Đôla Mỹ bất ngờ tăng nóng

Vàng mất giá vì ông Trump Trên thị trường thế giới, giá vàng ngày 17-11 giảm xuống gần mức thấp nhất năm tháng, trong khi đôla Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, giá đôla Mỹ tăng 0,2% so với ngày trước đó. Đây là phiên tăng thứ tám liên tiếp. Trong khi đó, giá vàng giao ngay giảm 0,36%, neo ở mức 1.220 USD/ounce. Tính từ thời điểm sau khi ông Donald Trump phát biểu đắc cử tổng thống Mỹ ngày 9-11, giá vàng đã giảm hơn 100 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá mua-bán vàng miếng SJC ở mức 35,67-35,92 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 90.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa hôm qua. Hiện vàng nội vẫn đắt hơn ngoại gần 3 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia tài chính thế giới nhận định do kỳ vọng các chính sách của ông Donald Trump sẽ làm tăng chi tiêu, kích thích tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy FED tăng lãi suất. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2016 với dự báo lạc quan về ổn định trên thị trường ngoại hối. Nguồn cung ngoại tệ đang khá dồi dào, trong khi đó các quốc gia tiếp tục các chương trình kích thích kinh tế và nới lỏng chính sách tiền tệ…, thị trường ngoại hối không có nhiều áp lực trong các tháng cuối năm.