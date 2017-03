Đôla “mỹ nghệ” tràn phố cuối năm

Những ngày cuối năm trên các tuyến phố từ quận 1, 3, 10... TP.HCM xuất hiện hàng chục điểm bán các tờ tiền mô phỏng USD mệnh giá 2 USD và 100 USD.

Tại góc ngã tư Trần Quốc Thảo - Võ Thị Sáu (Q.3), một nhóm thanh niên đứng rao bán USD mô phỏng này với giá 20.000 đồng/tờ giấy in mệnh giá 2 USD và 25.000 đồng/tờ giấy mệnh giá 100 USD (loại một mặt), với các tờ hai mặt giá trị được bán gấp đôi. Các tờ mô phỏng USD được in bằng giấy láng có màu vàng lấp lánh với quan niệm đem lại may mắn cho người sở hữu.

Theo những người bán, nguồn hàng này được nhập về từ Trung Quốc, sau khi nhập hàng về các đầu mối phân phối rao bán hàng trên mạng và thuê sinh viên đứng bán tại các ngã tư.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM - cho biết việc rao bán các tờ USD giả này không vi phạm quy định về quản lý ngoại hối vì đây được xem là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và người mua cũng xác định là các sản phẩm giả tiền, dùng để trang trí hay cho, tặng... chứ không có giá trị như tiền thật.

