Đôla niêm yết trong ngân hàng vượt 21.000 đồng

Tăng lần thứ 14 trong tháng, tỷ giá liên ngân hàng sáng nay đạt 20.803 đồng, cao hơn 15 đồng so với hôm qua. Sau lần này, tỷ giá chính thức tăng gần 0,85% và chỉ còn 0,15%, tương ứng với 31 đồng sẽ tiến đến mốc tăng 1% như tuyên bố của Thống đốc.



Đôla niêm yết trong ngân hàng chính thức vượt 21.000 đồng. Vietcombank và Vietinbank công bố thu gom ở 21.005 đồng, bán ra 21.011 đồng. So với hôm qua, mỗi USD đã tăng 5 đồng mỗi chiều.



Một số ngân hàng quy mô nhỏ hơn vẫn để giá USD mua tiền mặt ở mức trên 20.000 đồng, song mua chuyển khoản và bán ra vượt 21.000 đồng, thậm chí thu mua còn cao hơn ngân hàng. Eximbank và ACB có giá thu gom tiền mặt là 20.991 đồng và 20.988 đồng trong khi chuyển khoản lần lượt là 21.001 - 21.008 đồng.



Tuy nhiên, từ chiều qua, tỷ giá thực trong ngân hàng đã hạ nhiệt. Sáng nay, nhân viên một ngân hàng thương mại chi nhánh Cầu Giấy báo giá bán ra là 21.400 đồng, đã giảm khoảng 400 đồng so với cách đây 2 hôm.



Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh gần như bất động so với hôm qua. Tại “phố ngoại tệ” Hà Trung, đầu ngày, các điểm thu đổi ngoại tệ công bố mua bán ở 21.500 - 21.600 đồng, tăng 100 đồng mỗi chiều so với sáng qua nhưng so với chiều qua thì không tăng.



Từ 5/10 đến nay, tỷ giá đã tăng tổng cộng 175 đồng.





Theo Tuệ Minh ( VNE)