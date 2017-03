Đồng bằng sông Cửu Long: diện tích đất trồng lúa giảm

Theo đó, tại tỉnh Tiền Giang, nông dân chỉ gieo sạ 78.443ha lúa hè thu, giảm hơn 2.620ha so cùng kỳ năm trước; trong đó, huyện Chợ Gạo giảm hơn 1.250ha để chuyển sang trồng cây thanh long và các cây màu khác; các huyện Cai Lậy, Gò Công Tây giảm hơn 630ha lúa; huyện Tân Phú Đông có hơn 500ha đất lúa không thể gieo sạ lúa do bị nhiễm mặn. Tại tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh chỉ gieo sạ 20.056ha lúa hè thu, giảm 9,8% so với cùng kỳ; tỉnh An Giang cũng chuyển hơn 7.100ha đất trồng lúa sang trồng cây khác, hoặc luân canh cây lúa với bắp, đậu nành, các loại rau củ quả…



Theo thống kê của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An, khoảng 2.890ha đất trồng lúa đạt hiệu quả thấp đã chuyển sang trồng các loại cây nguyên liệu, rau màu. Tại mô hình trồng bắp lai ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp cho thấy, trồng bắp lai có lợi nhuận gấp gần 2,8 – 4,5 lần so với trồng lúa và trồng đậu nành có lời gấp hơn sáu lần so với trồng lúa.





Theo Ngọc Tùng (SGTT)