Du lịch ồ ạt giảm giá tour săn khách

Chộp cơ hội giá bèo



Một công ty du lịch phía Bắc chào bán tour đi Hà Nội - Đà Nẵng - Hội An - Huế (4 ngày 3 đêm) giá 3,8 triệu đồng/người (đi máy bay, khởi hành giờ đẹp, ăn 80.000 đồng/bữa, ở khách sạn 3 sao... ), anh Trương Văn Kha thấy quá ổn, đăng ký ngay chuyến khởi hành ngày 28/5.



Khổ nỗi, đoàn này lại còn 2 chỗ. Nếu Kha đi một mình, lại ở phòng đôi thì anh sẽ phải đóng thêm phụ thu tiền phòng. Vậy nên mấy ngày nay anh viết email, í ới điện thoại, chat chit rủ rê bạn bè đi cùng.



Tour nội địa giá rẻ hấp dẫn khách. Trong ảnh là động Phong Nha - điểm tham quan

nổi tiếng ở Quảng Bình - ảnh Trần Thế Dũng.



Lệ thuộc quá vào vé bay giá rẻ?

Theo Phương Hà ( VNN)



Không chỉ Kha, nhiều công ty, gia đình có nhu cầu đi tham quan, nghỉ mát mùa hè này cũng đang lên kế hoạch, tìm hiểu tour du lịch trọn gói giá hấp dẫn, chất lượng ổn nhất để đăng ký.Sau dịp cao điểm những ngày lễ, cách đây 2 tuần đến cả tháng, các công ty lần lượt tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá lớn để săn khách trong mùa du lịch lớn nhất cả năm. Số lượng khách sẽ tăng đột biến khi học sinh được nghỉ hè hay kết thúc kỳ thi đại học. Và đặc biệt, tuỳ thuộc vào cả mức độ nắng nóng.Phó giám đốc Hanoi Redtours Nguyễn Công Hoan cho hay, năm nay, các tour nội địa có cơ hội chộp nguồn khách lớn do tour đi Thái Lan có giá rất cạnh tranh đã bị khoá từ cuối tháng 3/2010 do bạo loạn.Với mức giá cũng chỉ 200-300 USD, khách đi du lịch trong nước tăng cao nên việc đặt vé máy bay phải tiến hành trước nửa năm và sau ngày 30/3, công ty phải đặt bổ sung thêm 3 lần.Phía Nam, lượng khách đi du lịch cũng bắt đầu sôi động. Ngoài mức giảm giá 30-35% nhờ sử dụng vé máy bay khuyến mãi, các công ty còn áp dụng mức giảm giá trực tiếp cho khách du lịch, hoặc giảm khi bốc thăm, giảm cho học sinh đạt danh hiệu xuất sắc... kèm theo các chương trình bốc thăm trúng thưởng. Hè năm nay, lượng khách ra miền Trung hay "Bắc tiến" cũng khá đông.Tuy nhiên, Phó Trưởng nhóm Lữ hành nội địa TP.HCM Trần Thế Dũng nói rằng lượng khách đi tour giá giảm năm nay chưa chắc đã bằng, thậm chí còn giảm so với năm ngoái.Ngoại trừ một số công ty lớn có lượng khách tăng, thì lượng bán ra trong tháng 3-4/2010 của nhóm chỉ khoảng 1.100 người, chưa bằng 2/3 của cùng kỳ năm trước.Ở một số công ty dự kiến tăng, như Hanoi Redtours cao gấp rưỡi (năm 2009 là 3.000 khách) hay Fiditourist ước tính đạt 2.000 khách (năm ngoái là 1.400), song, cũng không nói lên điều gì bởi năm nay, hàng không nội địa bán vé rẻ đến hết năm, thay vì chỉ đến tháng 9 như năm ngoái.Hơn nữa, xu hướng tự đi du lịch ngày càng phổ biến ở các gia đình trí thức, có thu nhập cao. Họ chọn những resort có chương trình giảm giá, hoặc mua theo chương trình Free & Easy để được tự do lựa chọn điểm tham quan và nghỉ ngơi thoải mái nhất.Đáng lưu ý là tuy giá phòng có cao nhưng hè này các resort đua nhau tung ra các gói giảm giá hấp dẫn để hút khách.Chẳng hạn, mức giá 105USD++/phòng/đêm (hai người) hay 250USD++/3 ngày 2 đêm với nhiều dịch vụ miễn phí kèm theo... ở Golden Sand Resorts. Bỏ ra 81 USD/người/đêm, du khách có thể chung phòng 2 hoặc 3 người tại Furama Đà Nẵng hay với 199 USD, khách có kỳ nghỉ 2 đêm cho 2 người tại hệ thống Life Resorts ở Mũi Né, Quy Nhơn, Hội An (trừ ở Đà Nẵng giá 246 USD).Hầu hết các công ty du lịch phản ảnh rằng việc đặt vé giá rẻ ngày càng khó khăn. Hàng không nội địa tăng trưởng tốt nên bán khuyến mãi cho du lịch hạn chế, hoặc du lịch phải mua vé vào thời điểm không tốt như buổi tối khiến việc tổ chức tour bị hạn chế.Điển hình, đối với các vé đi trong tháng 6 tới rất khó đặt, thậm chí khởi hành buổi tối cũng không còn vé (ở các tuyến TP.HCM đi Huế, Hà Nội... ).Hơn nữa, hàng không đang có chương trình mở rộng bán vé rẻ cho nhiều đơn vị, trong khi đó lại không tăng thêm số ghế khuyến mãi hay tần suất bay thì hiện tượng rắc rối như tranh giành vé giá thấp là khó tránh.Thậm chí, giá vé máy bay đột ngột tăng trên một số chặng cũng khiến lữ hành bức xúc, điển hình là chặng TP.HCM - Huế thêm 220.000 đồng/khách (cả phí sân bay). Tuy nhiên, một số công ty du lịch phía Nam cho hay kiên quyết giữ giá, trong khi một số đơn vị lữ hành phía Bắc nói có thể tăng thêm 200.000-400.000 đồng/khách.Theo ông Nguyễn Ngọc An, Giám đốc du lịch trong nước của Fiditourist, đôi khi các đơn vị lữ hành phụ thuộc quá nhiều vào hàng không, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ. Giá tour vẫn có thể giảm nếu lữ hành phối hợp tốt với các đối tác cung cấp dịch vụ hoặc có cách bán tour hợp lý.Ông An ví dụ, bằng cách khởi hành vào những ngày thấp điểm, ngày đầu tuần, không cần giá vé máy bay giảm, giá tour vẫn giảm được tối đa 15% theo phương thức đặt càng xa càng rẻ.Song, ông Trần Thế Dũng cho rằng, điều đó cũng đúng nhưng không đủ. Các đơn vị kinh doanh tuỳ thương hiệu, mức lãi nên có thể giảm khác nhau. Đơn vị nhỏ và vừa mức lãi chỉ 15-20% trên giá tour, trong khi doanh nghiệp lớn tỷ lệ này có thể lên tới 30%. Các công ty lớn thông báo giảm giá nhiều hơn nhưng thực chất chỉ bằng hoặc ít hơn so với các đơn vị khác.Tất nhiên, trong kinh doanh, việc tranh thủ tận dụng vé máy bay khuyến mãi để hút khách là vẫn là cơ hội tốt. Mỗi đơn vị cần có sự khéo léo, tính toán phối hợp nhiều nguồn để có giá tour cạnh tranh.