Dưa hấu trái tim có hình bản đồ Việt Nam

“Tôi coi thời sự thấy vấn đề biển Đông được người dân cả nước quan tâm. Vì vậy tôi muốn góp chút gì đó thể hiện tấm lòng của mình với cả nước” - ông Liêm tâm sự.

Theo ông Liêm, ông đã thử nghiệm giống dưa hấu hình trái tim ba năm nay. Tuy nhiên, bề mặt da của trái dưa chưa như ý do khi đưa trái dưa vào khuôn ông không để ý thấy vết xước do lá cọ vào trái non. Khi trái đầy khuôn sẽ nhìn rõ vết xước này. Năm nay ông đặt 43 khuôn trái tim nhưng chỉ đạt ba trái do thời tiết không thuận lợi. Do số lượng thành công đạt ít, ông chỉ giữ trưng bày, chưa bán ra thị trường.

Ông Liêm cho biết dưa thỏi vàng có mặt nổi chữ thư pháp “Tài - Lộc” cả hai mặt loại lớn 3,5 triệu đồng/cặp, chữ in thường thì có giá 3 triệu đồng/cặp. Dưa vuông có giá 1,3 triệu đồng/cặp.

