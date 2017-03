Dùng đủ trò qua mặt hải quan

Theo đó các thủ đoạn phổ biến hiện nay của các doanh nghiệp (DN) là gian lận về giá. Cụ thể như do thuế suất xuất khẩu các mặt hàng khoáng sản và chế biến phế liệu cao nên một số DN xuất khẩu khai giá thấp nhiều lần so với thực tế. Đồng thời, lợi dụng chính sách xuất, nhập khẩu thông thoáng nên DN sử dụng thủ đoạn là khai báo sai tên hàng, số lượng, chủng loại, xuất xứ… xếp chèn với hàng khai đúng. Ngoài ra, một số DN còn làm thủ tục thay đổi tên giao dịch nhằm đánh lừa lực lượng chống buôn lậu sau một thời gian dài bị theo dõi. Khi có thông tin bị phát hiện thì DN chuyển hướng xin xuất trả, nêu nguyên nhân là do phía nước ngoài gửi nhầm…

TÚ UYÊN