Đường bay thẳng dài nhất thế giới bị khai tử

Đối với Chia Teck Fatt, việc đường bay thẳng dài nhất thế giới, kéo dài 19 giờ giữa Singapore và New York, bị khai tử là một tin buồn.Hành trình 16.700 km từ Singapore tới thành phố Newark, bang New Jersey giúp ông tránh được sự tắc nghẽ tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) của New York. Hành khách sắp tới thay vì được bay thẳng sẽ phải tới JFK sau khi quá cảnh tại Frankfurt, Đức, khiến hành trình dài thêm 5 giờ.Singapore Airlines đã quyết định chấm dứt sử dụng toàn bộ loại máy bay 4 động cơ Airbus A340-500 từ tháng tới, sau khi chặng bay dài thứ hai thế giới cũng của hàng này tới Los Angeles bị “khai tử” hôm thứ Ba vừa qua.“Có thể phải mất tới hơn một tiếng chỉ để thực hiện các thủ tục hải quan tại JFK”, ông Chia nói sau khi làm thủ tục tại sân bay Changi của Singapore. “Tôi đang tìm cách khác để tới New York nhằm tránh phải qua JFK”.Với việc giá dầu tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua, Singapore Airlines đã gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì các chuyến bay chỉ có 100 chỗ ngồi toàn hạng thương gia suốt 9 năm trở lại đây. Việc các công ty tài chính phố Wall gặp khó khăn, chi phí đi lại bị cắt giảm sau khủng hoảng tài chính khiến các hãng hàng không ngày càng khó có được những khách hàng sẵn sàng chi đậm.“Việc tiếp tục bay là không hợp lý”, Siyi Lim, nhà phân tích đầu tư của công ty OCBC Investment Research nhận xét. “Mẫu máy bay đó rất tốn nhiên liệu nhưng chỉ vận chuyển rất ít khách”, ông Lim phân tích về mẫu Airbus A340-500.Ngày 25/11 tới, chuyến bay SQ 21 sẽ hạ cánh xuống sân bay Changi trong sáng sớm và chính thức kết thúc chặng bay thẳng dài nhất thế giới. Trong khi đó chặng bay thẳng dài thứ hai, khoảng hơn 14.000 km giữa Los Angeles và Singapore đã kết thúc hôm thứ Ba.Do đó chặng bay thẳng dài nhất thế giới mới sắp tới sẽ thuộc về chặng Sydney - Dallas của hãng Qantas, với cự ly 13.800 km, trên máy bay Boeing 747-400ER.“Với giá nhiên liệu như hiện nay, hòan toàn không thể kiếm được lợi nhuận trên những đường bay cực dài”, Brendan Sobie, trưởng bộ phận phân tích tại Trung tâm hàng không CAPA nhận xét.Giá vé khứ hồi cho một người trên chặng Singapore-Newark theo niêm yết trên website của Singapore Airlines lên tới 11.200 USD. Nếu bay tới JFK thông qua Frankfurt, chi phí này chỉ còn chưa tới 8.700 USD.Singapore Airlines lần đầu thực hiện các chuyến bay thẳng dài nhất thế giới tháng 6/2004 với 181 ghế hạng thương gia và phổ thông. Gần 4 năm sau, hãng này chuyển đổi toàn bộ số ghế thành hạng thương gia. Chặng bay tới Los Angeles, khởi đầu tháng 5/2004, cũng được điều chỉnh tương tự.Do hành trình dài, mỗi chuyến bay đòi hỏi phải có 4 phi công thay phiên nhau cầm lái trong 19 giờ liền. Ngoài ra còn cần tới 14 tiếp viên để phục vụ hành khách. Trên chuyến bay, hành khách có thể chọn lựa nhiều món ăn đắt tiền, từ thịt sườn bò tới cá hồi.