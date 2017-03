Ế 18.000 lượng vàng đấu thầu

Chỉ 11 đơn vị đến phiên đấu thầu lần thứ 19 sáng nay của Ngân hàng Nhà nước sáng nay. Kết quả cuối phiên cho thấy có 6 doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đã bỏ phiếu, trong đó có 5 đại diện trúng thầu. Lượng mua thành công là 8.000 lượng, chỉ chiếm 30% so với tổng khối lượng chào bán 26.000.







Do có ít đơn vị bỏ phiếu, nên những người tham gia không ai đặt giá cao hơn giá sàn của Ngân hàng Nhà nước, ở 40,83 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn 100.000 đồng so với niêm yết bán vàng SJC trên thị trường ở cùng thời điểm, nhưng cao hơn 100.000 đồng so với giá thu mua từ khách hàng.

Đơn vị mua ít nhất vẫn là mức tối thiểu 1.000 lượng. Còn khối lượng mua nhiều nhất sáng nay chỉ ở mức 3.000

Trong những lần đấu thầu đầu tiên, luôn có đủ 22 doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tham dự. Tuy nhiên gần đây, số lượng ngày càng giảm, nhất là các ngân hàng dần vắng bóng. Trong khi đó, giới nhà băng là lực lượng mua chính trong các lần đấu thầu trước. Khi thời hạn 30/6 đã cận kề, nhiều tổ chức tín dụng đã hoàn thành việc tất toán.

Còn các nhà bán lẻ cho hay họ vẫn mua vàng khi có nhu cầu. "Khách đi mua vàng vẫn nhiều hơn bán, nhưng nhìn chung lượng tiêu thụ vẫn rất chậm so với trước", đại diện một doanh nghiệp lớn ở Hà Nội cho biết.

Lượng vàng đấu thầu qua các phiên:

Lần đấu thầu Lượng chào bán

(lượng) Lượng mua

(lượng ) 1 26.000 2.000 2 26.000 25.700 3 26.000 25.700 4 26.000 25.600 5 40.000 39.200 6 52.000 40.000 7 26.000 25.700 8 40.000 39.700 9 40.000 39.800 10 26.000 26.000 11 26.000 25.600 12 26.000 25.700 13 26.000 25.700 14 26.000 25.900 15 26.000 19.600 16 26.000 23.500 17 26.000 14.500 18 26.000 18.500 19 26.000 8.000 Tổng cộng 490.200

(tương đương 18,8 tấn vàng)

