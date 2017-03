EVN xin lỗi khách hàng vì sự cố mất điện

Từ 15/9 đến 30/9, hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn phải ngừng để sửa chữa, bảo dưỡng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lên kế hoạch vận hành các tổ máy phát điện bằng dầu DO, FO, tăng truyền tải trên các đường dây 500 kV từ miền Bắc để đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực miền Nam.



Tuy nhiên, một số tổ máy nhiệt điện, tua bin khí khu vực Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Phú Mỹ khởi động bằng dầu DO, FO không thành công, dẫn đến thiếu hụt công suất và gây gián đoạn cung ứng điện ở một số địa phương, khu vực phía Nam trong ngày 15/9.



Đây là lý do khiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải gửi lời xin lỗi hiếm hoi tới khách hàng ở các khu vực bị ảnh hưởng. Trước đó, EVN hứa đảm bảo cung ứng đủ điện, không xảy ra tình trạng thiếu hụt khi hệ thống đường ống khi Nam Côn Sơn ngừng hoạt động.





Theo Hoàng Lan (VNE)