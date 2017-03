FAO: Sản lượng gạo trên toàn cầu sẽ đạt kỷ lục

Châu Á, khu vực sản xuất lúa gạo hàng đầu thế giới, có sản lượng gạo tăng 3% đạt 653 triệu tấn. Châu Phi, khu vực vốn chịu nhiều tác động của thiên tai khắc nghiệt, cũng có sản lượng gạo tăng 1% đạt 25,5 triệu tấn.



Ngoài ra, thời tiết không thuận lợi tại các nước như Campuchia, Philippines, Pakistan cũng tác động ít hơn tới các vụ mùa so với những lo ngại ban đầu.



Với những vụ mùa tươi tốt trải khắp cả vùng bán cầu Bắc và Nam, FAO đã đưa ra dự báo trong bản báo cáo quý mới nhất rằng sản lượng gạo thế giới có thể tăng 3% so với năm ngoái.



FAO cũng nhấn mạnh, giá gạo có thể tiếp tục giảm trong những tháng tới khi giá cổ phiếu tăng và hoạt động nhập khẩu giảm. Giao dịch thương mại gạo toàn cầu có thể giảm 1 triệu tấn do các vụ mùa bội thu hơn tại những quốc gia nhập khẩu gạo truyền thống.





(TTXVN/Vietnam+)