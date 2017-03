Fitch cảnh báo lợi nhuận 3 ngân hàng lớn

Hôm qua (10/7), Fitch công bố báo cáo xếp hạng tín nhiệm của 4 ngân hàng lớn tại Việt Nam là Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Ngân hàng Á Châu (ACB). Theo đó, trái phiếu dài hạn phát hành bằng ngoại tệ của Sacombank và ACB đều được tổ chức đánh giá tín nhiệm duy trì mức xếp hạng "B" và triển vọng ổn định. Trong khi đó, cả trái phiếu dài và ngắn hạn của Vietinbank lẫn Agribank cũng được giữ nguyên mức xếp hạng "B".



Với trường hợp của Sacombank và ACB, theo Fitcth, xếp hạng này phản ánh khả năng quản trị rủi ro và duy trì sự ổn định trên bản cân đối tài chính tốt hơn các ngân hàng quốc doanh khác. Tuy nhiên, hai ngân hàng này sẽ khó nâng triển vọng xếp hạng trong ngắn và trung hạn do những khó khăn hiện tại của thị trường Việt Nam. Ngược lại, hai nhà băng này có thể bị hạ xếp hạng nếu chất lượng nguồn vốn, tài sản, tính thanh khoản bị giảm. Thậm chí, triển vọng có thể tiêu cực nếu có những rủi ro lớn đến từ các thương vụ thâu tóm gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.



Theo Fitch, suốt giai đoạn 2008-2011, tỷ lệ nợ dưới chuẩn theo báo cáo của Sacombank và ACB vẫn dưới 1%, hệ số an toàn vốn (CAR) trung bình trong khoảng 11%-12%. Tuy nhiên, giống như mọi ngân hàng ở Việt Nam, hai nhà băng này vẫn tiếp tục phải đối mặt với những nghi ngờ thiếu minh bạch. Tổ chức đánh giá tín nhiệm của Mỹ dự báo lợi nhuận biên năm 2012 của cả Sacombank và ACB chắc chắn sẽ giảm do lãi suất hạ và việc thắt chặt tăng trưởng tín dụng.



Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc ACB cho biết, lợi nhuận 6 tháng cuối năm của ngân hàng vẫn khả quan và tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, lãnh đạo ngân hàng này cũng thừa nhận do tình hình kinh tế khó khăn nên đương nhiên kết quả này không đạt như mong đợi ban đầu.



Khả năng tạo lợi nhuận của Vietinbank cũng được Fitch nhìn nhận chỉ ở mức vừa phải và không cao như năm 2011 do chi phí tín dụng đắt đỏ và một số lĩnh vực không khuyến khích bị thắt chặt tín dụng và trần lãi suất cho vay tại Việt Nam giảm. Khả năng sinh lời của ngân hành này được xếp hạng "b-". Hệ số CAR trong năm 2011 là 11% trong khi năm 2010 chỉ là 8%, theo công bố của Fitch.



Cũng được duy trì xếp hạng "B" và triển vọng ổn định, Agribank được Fitch đánh giá trên cơ sở là ngân hàng 100% vốn Nhà nước. Tuy nhiên, hãng này cho biết CAR của Agribank vẫn liên tiếp nhiều năm dưới 9% và mới lên 9,5% vào tháng 3/2011 do được tiếp thêm vốn. Fitch cảnh báo xếp hạng của ngân hàng này sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu sự hỗ trợ từ Chính phủ giảm.





Theo Thanh Thanh Lan (VNE)