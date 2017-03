Fitch giữ nguyên xếp hạng tín dụng của Việt Nam

Hiện tại, Fitch đánh giá khả năng trả nợ dài hạn của Việt Nam là B+, còn khả năng trả nợ ngắn hạn là B.



Ông Andrew Colquhoun, trưởng bộ phận đánh giá tín nhiệm quốc gia phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Fitch cho rằng chính sách tiền tệ chặt chẽ của Việt Nam sẽ hỗ trợ thêm cho việc duy trì mức xếp hạng này.



Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam đang chịu áp lực vì lạm phát cao và một số vấn đề còn tồn đọng trong hệ thống ngân hàng.



Theo Fitch, lạm phát tăng 22,2% trong tháng Bảy vừa qua, tăng mạnh so với mức 11,8% vào tháng 12/2010, một phần do giá lương thực cao nhưng cũng một phần vì đồng tiền mạnh và tăng trưởng tín dụng cũng như chi tiêu tài khóa trong năm 2010.



Fitch coi Nghị quyết 11 của Chính phủ là một sự hỗ trợ cho niềm tin ở trong nước đối với tiền đồng, sự ổn định kinh tế và xếp hạng tín nhiệm. Đồng Việt Nam khá ổn định kể từ tháng 2 so với đồng USD. Tuy nhiên tổ chức này cũng cho rằng yêu cầu then chốt là phải tiếp tục có cam kết chính thức với kế hoạch này.





(Vietnam+)