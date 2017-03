Gần 9.300 tỷ đồng để xây dựng đường dây 500kV

Dự án được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) làm chủ đầu tư, AMT thay mặt NPT quản lý dự án.



Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 4 là cơ quan tư vấn khảo sát thiết kế.



Dự án có tổng mức đầu tư 9.288 tỷ đồng, được thu xếp từ nhiều nguồn vốn như các gói thầu vật tư thiết bị sử dụng vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); các gói thầu xây lắp sử dụng vốn vay do Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) làm đầu mối thu xếp; công tác đền bù, di dân, tái định cư sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB); các chi phí khác sử dụng vốn vay tín dụng thương mại do NPT thu xếp.



Đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông được thiết kế 2 mạch, dài 437,514km, đi qua các huyện/thị xã thuộc 5 tỉnh và 1 thành phố gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh; cải tạo đường dây 500kV (mạch 2) hiện hữu lên 2 mạch với chiều dài khoảng 8.345m trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời mở rộng ngăn lộ 500kV tại trạm biến áp 500kV Pleiku và trạm biến áp 500kV Cầu Bông.



Theo kế hoạch, công trình sẽ đóng điện và đưa vào vận hành cuối năm 2013.



Đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông được xây dựng nhằm cung cấp điện cho nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực miền Nam giai đoạn 2014-2015; tạo tiền đề cho việc nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam và liên kết lưới điện ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia giai đoạn sau năm 2015.



Dự án cũng tăng cường liên kết lưới điện truyền tải ở cấp điện áp 500kV, góp phần đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, kinh tế trong trường hợp cần có sự trao đổi điện năng ở mức độ cao giữa các vùng miền trên cả nước.





Theo Mai Phương (TTXVN)