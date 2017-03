‘Gánh’ gạo bán tận nhà khách hàng

Người Việt ăn gạo Thái Lan, Campuchia Các loại gạo mà doanh nghiệp bán trong nước phần lớn là gạo cao cấp, gạo đặc sản vì đa phần người tiêu dùng Việt Nam bây giờ rất “kỹ tính”. Họ chọn mua gạo ngon, dẻo, thơm. Gạo bán tại thị trường nội địa rất được giá. Cụ thể, một loại gạo thơm giá xuất khẩu 900 USD/tấn (tương đương hơn 21.000 đồng/kg) nhưng bán nội địa hơn 20.000 đồng/kg trong khi chi phí thấp hơn so với xuất khẩu. Nếu so sánh giá gạo trung bình thì giá gạo nội địa thậm chí cao hơn giá gạo xuất khẩu khoảng 20 USD/tấn. Đáng tiếc là các doanh nghiệp gạo Việt Nam hiện nay chưa quan tâm nhiều đến thị trường nội địa. Trong tổng lượng gạo của doanh nghiệp (bao gồm cả bán ra thị trường nội địa, xuất khẩu) thì thị phần gạo nội địa chỉ chiếm khoảng 10%. Số lượng doanh nghiệp bán gạo có bao bì, thương hiệu, kênh phân phối… đến người tiêu dùng không nhiều. Người tiêu dùng nước ta nhiều năm nay vẫn chủ yếu ăn gạo “tạp nham”, không truy xuất được nguồn gốc, có loại gạo đóng gói nhưng lại không đồng nhất mà chủ yếu là gạo trộn. Đó là chưa kể nhiều người Việt đang ăn các loại gạo của Thái Lan, Campuchia nhập qua con đường tiểu ngạch. Muốn chăm sóc thị phần nội địa, doanh nghiệp gạo nước ta phải xây dựng được thương hiệu, sản phẩm gạo giống nào ra giống đó, đồng nhất; phát triển các loại gạo đặc sản, đóng gói bao bì, liên kết với các cửa hàng, siêu thị, quảng bá tiếp thị tốt. Ông PHẠM THÁI BÌNH, Giám đốc Công ty TNHH Trung An Xách nặng quá Bà Kim Vân, nhà ở quận Tân Phú đang đứng chờ đong gạo trước một cửa hàng gạo ở chợ Tân Phú, than thở mỗi lần mua 10 kg gạo, cộng với rau thịt hằng ngày, khệ nệ xách nặng quá. “Nhà ở chung cư, vác gạo từ xe vô thang máy, từ thang máy vô nhà, đổ vô bồ gạo, đâu có dễ gì! Thế nhưng chỗ bán gạo này mua quen lâu nay nhưng họ không chịu giao hàng tận nhà”.