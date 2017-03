Gas giả: Cuộc chiến luẩn quẩn

Cách kiểm tra, nhận biết gas giả Không thể phân biệt gas giả, nhìn bên ngoài và dùng cũng không biết được. Khi màu lửa xanh hay đỏ chủ yếu do chất lượng cao hoặc thấp chứ không kết luận đó là giả. NTD nên kiểm tra một số điều khi mua một bình gas: - Gọi điện thoại yêu cầu gas chính hãng mà mình yêu thích (đừng nói theo màu bình gas). Kiểm tra xem bình gas đó có đúng thương hiệu yêu cầu không vì có logo trên vỏ bình, trên mõm đầu bình có dập nổi tên công ty. - Kiểm tra ngày tháng năm sản xuất vỏ bình còn hạn kiểm định không. Nếu hết hạn kiểm định là hàng giả. - Đừng để người giao gas bóc niêm tem gas ra ngay, xem sơ qua niêm màng co có in sắc sảo không. Nếu không sắc sảo, bị nhòe là giả. - Yêu cầu người giao gas cân, hầu như cửa hàng nào cũng có cân tay, trên quai xách đều có in số ký, ví dụ trên bình in 13,5 kg - đây là trọng lượng vỏ bình gas chưa có nước, khi có gas thì nguyên bình gas 25,5 kg. Cẩn thận hơn là cân xem bình gas cũ trọng lượng có 13,5 kg nếu trọng lượng 15-16 kg, có thể còn gas bên trong nhưng cháy không hết hoặc nguyên do có nước bên trong. - Đồng thời kiểm tra van đầu bình, van điều áp, những điểm nối có bị xi hay không. 11.768 bình gas giả bị tịch thu trong năm 2015 Cục QLTT nhận xét tình hình sản xuất hàng giả của các mặt hàng tiêu dùng như bình gas còn phổ biến. Trong năm 2015 phát hiện 256 vụ vi phạm, tạm giữ 11.768 bình gas 12 kg, 20.400 bình gas mini, 14 dụng cụ sang chiết và 8,5 kg tem nhãn, màng co chụp niêm phong. Tổng số tiền xử phạt hành chính là hơn 2,1 tỉ đồng. Đại diện Chi cục QLTT An Giang cho biết địa phương đã bắt 308 bình gas mini có xuất xứ Hàn Quốc, 630 bình gas mini, hai cân đồng hồ… Đa phần gas ở địa phương là do các cửa hàng đại lý nhập từ TP.HCM và các tỉnh lân cận về bán. Các đối tượng khai sang chiết ở nơi khác rồi đem về địa phương tiêu thụ… Đa phần là đại lý trà trộn bình gas sang chiết trái phép với gas chính hiệu để qua mặt cơ quan chức năng.