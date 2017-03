Gas lậu bùng phát

Kinh doanh gas phạm pháp rất “lỳ đòn” Mới đây, PC46 Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện trạm chiết nạp gas của Công ty TNHH Thái Lan đang chiết nạp gas trái phép, đã tạm giữ 137 bình gas mang nhiều thương hiệu, hơn 1.600 cái màng co... Trước đó, trạm chiết nạp này đã bị PC46 Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang sang chiết gas trái phép, chiếm đoạt và làm giả vỏ bình. Tương tự, ngày 3-4, PC46 Công an tỉnh Long An phối hợp Chi cục QLTT phát hiện Công ty TNHH TMDV Minh Phúc - thuộc Công ty Hà Linh, lực lượng chức năng đã tạm giữ khoảng 1.000 bình gas. Từ cuối năm 2011 đến 2013 công ty này ba lần bị xử phạt về hành vi nạp gas, chứa bình gas trái quy định.