Ghi cảnh báo trên bia, rượu: Quy định phải rõ ràng

Trong khi đó, các sản phẩm bia sản xuất tại Việt Nam thì nơi ghi nơi không, có ghi thì mỗi nơi một kiểu. Cụ thể, bia Heineken (Công ty Nhà máy Bia Việt Nam) có dòng chữ “Đã uống thức uống có cồn thì không được lái xe” chạy dọc thân lon, in hoa, nằm ở vị trí khá riêng biệt, dễ nhận biết. Cùng một công ty sản xuất nhưng trên lon bia Tiger lại ghi “Đã uống thức uống có cồn thì không được lái xe” bằng chữ thường, kèm theo dòng “Uống có kiểm soát. Enjoy Tiger Responsibly” bằng chữ in hoa, được in ngay sau sáu dòng thông tin nhà sản xuất nên không nổi bật như cách ghi trên lon Heineken. Trên lon bia Bia Hà Nội (Công ty Bia Hà Nội - Vũng Tàu) thì ghi “Không sử dụng khi lái xe”, nằm chung với phần hướng dẫn sử dụng. Bia Gambrinus (Công ty SAB Miller Việt Nam) có ghi dòng cảnh báo in hoa, màu trắng trong khung riêng nền đỏ nhưng lại là tiếng Anh.

Còn các sản phẩm bia như 333, Sài Gòn (Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn), Gold Bến Thành (Công ty Tân Hiệp Phát), Carlsberg... đều không có ghi cảnh báo. Hầu hết sản phẩm rượu cũng vậy, trừ rượu nếp Long An có ghi “Say êm khó nhận biết”.

Sở dĩ có tình trạng trên là do chưa có quy định rõ ràng. Theo đại diện Công ty Nhà máy Bia Việt Nam, Nghị định 89/2006 về nhãn hàng hóa có yêu cầu phải ghi cảnh báo vệ sinh, an toàn trên nhãn đồ uống. Tuy nhiên, trong quy định lại không hướng dẫn ghi như thế nào, nội dung gì.

Và nay, với quy định phải ghi dòng cảnh báo “Không uống rượu bia khi lái xe” trên vỏ bia, rượu, dự thảo thông tư về kinh doanh bia, rượu do Bộ Công Thương đang soạn thảo lại vẫn không quy định cụ thể về cỡ chữ, vị trí, trình bày, diện tích trên chai, lon bia, rượu.

Mặt khác, dòng cảnh báo mà Bộ Công Thương đưa ra cũng cần phải bàn thêm. Câu “Không uống rượu bia khi lái xe” có thể bị hiểu sang hướng đang lái xe thì không được uống, còn trước khi lái xe, đang dừng chân dọc đường thì cứ uống vô tư! Hơn nữa, câu cảnh báo chỉ liên quan đến an toàn giao thông, chưa đề cập đến an toàn sức khỏe, ví dụ như tác động của rượu đối với phụ nữ có thai, đối với thần kinh…

QUỲNH NHƯ