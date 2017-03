Giá bia đã ổn định

Các siêu thị cũng cho biết đến thời điểm này khách đến mua cũng chưa cao nên khó có chuyện giá bia tăng.

Việc giá bia ổn định một phần do lượng hàng tiêu thụ có dấu hiệu giảm, một lý do khác là do các hãng cam kết giữ giá. Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho hay công ty đã cam kết với Bộ Công Thương là đảm bảo nguồn cung, không tăng giá nhằm ổn định thị trường.

Hiện nay sản lượng bia của nhà máy cung ứng cho thị trường tăng 30% so với tháng 11. Còn phía Nhà máy Bia Việt Nam (đơn vị sản xuất bia Heineken, Tiger, Larue…) khẳng định năm nay sản lượng bia phục vụ tết tăng 20% so với năm ngoái. Và từ nay đến tết công ty không có kế hoạch tăng giá nào.

TÚ UYÊN