Giá bia tết nóng lên từng ngày

Nhiều hãng bia khẳng định không thiếu bia phục vụ mùa tết và giá sẽ không tăng. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay mặt hàng bia tết đang “nóng” lên từng ngày khi nhiều đại lý thông báo tăng giá.

Sức tiêu thụ tăng khoảng 30%

Chúng tôi ghé vào một đại lý bia trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận, TP.HCM). Chị Hồng, chủ đại lý, nói: “Em mua 10 thùng 333 thì giá bán 222.000 đồng/thùng nhưng nếu mua lẻ vài thùng giá cao hơn. Hơn nữa, mỗi ngày một giá nên không thể báo giá cố định được. Hôm nay giá này nhưng mai mốt gần tết có thể giá sẽ còn lên nữa”.

Một số cửa hàng, đại lý bia ở quận Tân Bình cũng thông tin một số loại bia đã tăng giá 4.000-5.000 đồng mỗi thùng, như bia Sài Gòn đỏ hiện lên mức 138.000-140.000 đồng/thùng. Đại diện siêu thị Aeon Citimart cho hay vừa nhập bia 333 với giá tăng khoảng 6.000 đồng/thùng, lên mức 226.000 đồng/thùng (bán lẻ). Còn theo đại diện hệ thống siêu thị Lotte Mart, ngay từ đầu tháng 11 siêu thị đã nhận được thông báo tăng giá bán của một số hãng bia với mức tăng 1,7%-2,7%.

Bên cạnh đó, những ngày cuối năm 2015 xuất hiện tình trạng một số loại bia được gom mạnh để né thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB, có hiệu lực từ đầu năm 2016), dẫn đến “cháy bia” cục bộ. Tuy vậy, một số siêu thị cho biết sau hai tuần cháy hàng, các hãng bia đã bán bình thường trở lại.

Theo bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, nhu cầu tiêu thụ của TP dịp tết dự báo khoảng 40 triệu lít bia và 45 triệu lít nước giải khát/tháng tết, tăng 30% so với tháng thường.





Bia đang được tiêu thụ mạnh dịp cuối năm. Ảnh: TÚ UYÊN

Giá tăng theo thuế

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam, nhận định các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn do thuế TTĐB tăng. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến giá bia trên thị trường.

Cụ thể từ đầu năm 2016, thuế suất thuế TTĐB đối với rượu từ 20 độ trở lên và bia tăng thêm 5%, lên 55%. Bên cạnh đó, theo cách tính giá thuế mới, sẽ giảm mức trần bán ra tại các cơ sở thương mại là không quá 7% so với cơ sở sản xuất.

“Những quy định mới này gây ảnh hưởng lên các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty bia, làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh và có thể làm tăng giá bia thêm 7%-8% so với hiện tại” - ông Việt nhận định.

Trong khi đó, một số hãng bia lại cho rằng dù nhu cầu tiêu thụ bia dịp tết tăng cao và thuế TTĐB tăng nhưng chưa dám tăng giá bia hoặc đang cân nhắc. “Do thuế TTĐB tăng lên từ đầu năm nên chúng tôi sẽ phải cân nhắc để tìm phương án phù hợp” - ông Mikio Masawaki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sapporo Việt Nam, nói.

Đại diện truyền thông Công ty Sabeco thì thông tin dịp tết năm nay công ty sẽ tăng 3% lượng bia cung cấp ra thị trường so với cùng kỳ năm trước. “Chúng tôi bảo đảm không xảy ra tình trạng thiếu hàng, biến động về giá do không đủ nguồn cung. Công ty cũng chưa có dự định tăng giá vì lý do “mùa tết” - đại diện công ty này cam kết.