Giá cả hàng hóa thiết yếu sau tết vẫn ổn định

Riêng nhóm thực phẩm tươi sống như thịt heo, thịt bò, thủy hải sản tăng nhẹ vào những ngày cận tết và ra tết mùng 3, mùng 4 theo quy luật tết hằng năm. Cả nước, không địa phương nào xảy ra hiện tượng thiếu hàng gây sốt giá. Sức mua tết 2014 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013, tăng 15%-20% so ngày thường tại các đô thị lớn, 10%-15% tại nông thôn. Nguyên nhân là do ảnh hưởng kinh tế khó khăn nên người tiêu dùng cân nhắc trong chi tiêu, tập trung vào các nhu cầu thiết yếu. Bên cạnh đó những ngày sau tết lượng hàng hóa vẫn nhiều nhưng người mua chưa đông, sức mua vẫn thấp. Giá cả vẫn ổn định như những ngày trước tết.

Bộ Tài chính dự báo giá thị trường tháng 3 có xu hướng ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ so với tháng 2. Bởi đây là thời điểm của lễ hội, nhu cầu đi lại, tiêu dùng thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình cao nên sẽ có xu hướng tăng. Tuy nhiên, có một số yếu tố kiềm chế tăng giá đó là cân đối cung-cầu hàng hóa, dịch vụ tiếp tục được giữ vững, nhu cầu tiêu dùng đối với nhiều mặt hàng sau tết không cao. Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được thực hiện tại các địa phương cũng như cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá.

TÚ UYÊN