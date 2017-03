Giá cả ngày cận Tết leo thang từng ngày

Tăng gấp rưỡi, gấp đôi vẫn không đủ hàng để bán

Tất bật thái thịt, pha thịt, giục chồng cân, ướp thịt cho khách, chị Hạnh bán thịt bò tại chợ Nam Đồng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, những ngày cận Tết, mỗi ngày nhà chị bán được hàng tạ thịt bò, nhiều gấp đôi so với ngày thường. Chị phải huy động cả chồng, mẹ chồng ra phụ bán hàng mà vẫn không kịp đáp ứng những yêu cầu của khách. Không những thế, khách nào muốn mua loại hàng ngon như thăn, bắp thì phải đặt trước. Tất nhiên, giá cả cũng cao hơn nhiều so với trước đó chừng một tuần. Bác Hà, một bà nội trợ cho biết, trước bác vẫn mua thịt thăn bò với giá 16.000 đồng/lạng, đến sau ngày ông Công ông Táo, giá đã tăng lên 18.000 - 19.000 đồng/lạng và sáng nay (29 Tết), bác phải mua với giá 23.000 đồng/lạng.

Thịt lợn nạc thăn giá 100.000 - 120.000 đồng/kg (tăng 20.000 - 30.000 đồng/kg) (Ảnh: M.N)

Cũng giống như thịt bò, các loại cá, tôm, thịt lợn, gà, nhất là gà sống thiến loại nhỏ (thường được người đi chợ hay chọn mua để cúng giao thừa) đều tăng giá gấp rưỡi, gấp đôi so với bình thường. Chị Vinh bán gà tại chợ Thành Công huy động cả con, cháu, thậm chí thuê thêm người đến làm gà tại chỗ để kịp giao hàng cho khách. Chị cho biết, từ sáng chị đã bán được vài chục con gà và giờ trong lồng của chị đã hết loại gà trống nhỏ (trên dưới 1kg), chỉ còn toàn gà to trên 1,5kg. Bình thường, gà sống thiến chỉ khoảng 85.000 – 90.000 đồng/kg thì những ngày này, hầu hết tại các chợ, giá đều đã tăng trên 120.000 đồng/kg.

Tại chợ Láng Hạ B, giá các loại thịt lợn đã tăng lên đáng kể. Thịt nạc thăn, nạc vai giá 100.000 - 120.000 đồng/kg (tăng 20.000 - 30.000 đồng/kg), nạc mông 80.000 - 100.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg), sườn 80.000 - 100.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng/kg), thịt ba chỉ 60.000 - 70.000 đồng/kg, chân giò 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Mặc dù giá thịt lợn, thịt bò đã tăng 20.000 - 30.000 đồng/kg so với trước đó, nhưng theo nhận định của các tiểu thương, rất có thể giá sẽ tiếp tục lên cao hơn trong ngày 30 Tết và những ngày đầu năm mới.

Các loại cá cũng không nằm ngoài “cơn bão” tăng giá. Hiện cá mè tại chợ Cầu Giấy giá 50.000 đồng/kg (trước đó là 30.000 đồng/kg), cá trôi giá 80.000 - 100.000 đồng/kg (tăng 50.000 đồng/kg so với trước đó), cá quả 120.000 đồng/kg...

Rau củ quả theo đó cũng tăng giá một cách chóng mặt. Cà chua trước đó chỉ 10.000 – 15.000 đồng/kg thì giờ đã tăng lên 20.000 – 22.000 đồng/kg. Các loại củ như su hào, su su, cà rốt, khoai tây, khoai môn cũng tăng gấp rưỡi, gấp đôi so với giá trước đó chừng một tuần. Hoa quả, nhất là các loại quả để bày mâm ngũ quả như chuối xanh, dưa vàng, cam, táo, thanh long, xoài, dứa, bưởi… đều đua nhau “đội” giá.

Chị Hoàng Mai, nhân viên một công ty tư nhân cho biết, chị phải làm đến hết 27 Tết nên 28, 29 Tết mới có thời gian đi chợ. Mặc dù đã lường trước là giá sẽ tăng nhưng chị vẫn thấy bất ngờ vì “không ngờ lại đắt đến thế”. Chuối xanh bình thường chỉ 15.000 – 20.000 đồng/nải thì nay đều có giá 40.000 – 50.000 đồng/nải. Nếu khách muốn mua nải có quả lẻ như 13, 15, 17, 19 quả (để cầu may) thì phải bỏ ra ít nhất là 70.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng/nải, tùy thuộc đó là nải to hay nhỏ. Táo Trung Quốc bình thường có giá 25.000 – 30.000 đồng/kg nay đã tăng lên 60.000 – 70.000 đồng/kg. Bưởi Diễn cũng tăng từ 10.000 – 15.000 đồng/quả lên 35.000 – 40.000 đồng/quả…

Rau xanh cũng đã tăng giá từ 10%-15% so với trước ngày 23 tháng Chạp (Ảnh: M.N)

Trước thực trạng các loại thực phẩm tăng giá chóng mặt, nhiều bà nội trợ than thở đi chợ Tết chẳng khác nào bị “mất cắp”. “Sáng nay đi chợ, tôi đã lên danh sách những thứ cần mua và ước chừng khoản tiền mình cần phải mang theo. Vậy mà khi ra đến chợ, mua chưa đủ những thứ mình đã liệt kê nhưng đã hết tiền” - chị Ngọc Anh ở Láng Hạ nói.

Bình ổn giá đến đâu?

Bác Hoài, một cán bộ hưu trí phường Quang Trung (quận Đống Đa) cho biết, lương hưu của hai vợ chồng bác chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng, nếu không có các con cháu hỗ trợ thì không đủ để lo một cái Tết tươm tất.

Mỗi dịp Tết đến, người tiêu dùng lại nơm nớp lo đối mặt với nạn tăng giá. Mặc dù năm nào lãnh đạo Nhà nước cũng khẳng định sẽ kiềm chế tăng, bình ổn giá cả thị trường nhưng thực tế cho thấy, chưa năm nào giá các mặt hàng thiết yếu lại không tăng.

Ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết, Nhà nước chỉ có thể kiềm chế, kiểm soát được hơn 10 mặt hàng thiết yếu, chứ không thể quản lý được hàng nghìn mặt hàng khác.

Giá cả hàng hoá giáp Tết tại chợ và siêu thị không thể không tăng, thậm chí giá hàng hóa trong siêu thị còn tăng tương đương với thị trường tự do. Bình ổn chỉ có tính chất an dân, chứ không thể làm thay đổi giá cả thị trường và đó không phải là giải pháp vì Nhà nước hiện đang bình ổn gián tiếp thông qua thương mại, bình ổn trong các doanh nghiệp nhà nước nên những đơn vị ngoài quốc doanh không có bảo trợ sẽ cạnh tranh kinh doanh như thị trường tự do.

Chung quy lại, vẫn chỉ có người tiêu dùng thiệt thòi nhất. Vừa đứng mua hàng, chị Hằng vừa than thở: “Người bán hàng thì mong ngày nào cũng là ngày Tết, còn dân đi làm như tôi thì chỉ mong ngày Tết nào cũng là ngày thường để đỡ khổ”.

Theo Hà Nguyễn - Thùy Chi (LĐO)