Giả danh nhân viên ngân hàng để lừa tiền

Hôm 5/1, anh Lai nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 01678456492 tự xưng là nhân viên Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Nội dung cuộc gọi cho biết anh Lai đã may mắn trúng thưởng giải Ba chương trình "Du xuân cùng Vietcombank" với giải thưởng là 1 xe máy Nouvo của Yamaha và 200 triệu đồng tiền mặt.



Ngay sau khi tuyên bố trúng giải, nhân viên nói trên yêu cầu khách hàng phải đóng lệ phí 100.000 đồng để nhận giải thưởng qua hình thức nạp thẻ điện thoại của mạng Viettel. Nghi ngờ bị lừa, anh Lai gọi điện thoại đến Vietcombank, hỏi thông tin về chương trình khuyến mại trúng thưởng, thì nhân viên trả lời không có.







Các ngân hàng cho biết chương trình khuyến mại cho khách hàng thường công khai, minh bạch, không nhập nhằng và gây hiểu lầm. Ảnh minh họa: Tuệ Minh.

Theo Tuệ Minh (VNE)



Liên lạc với số điện thoại trên, PV cũng nhận được câu trả lời tương tự về chương trình trúng thưởng này. Nhân viên cho biết, đến 0h đêm 7/1, chương trình khuyến mại nói trên sẽ kết thúc. Do đó, muốn nhận được giải, khách hàng cần phải đóng 300.000 đồng lệ phí bằng cách nạp mã số thẻ cào của mạng di động Viettel.Người này không xưng tên, song cho biết là nhân viên Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng. Theo đó, khách hàng có hai hình thức để nhận giải thưởng: đến trụ sở chi nhánh Đà Nẵng của Vietcombank hoặc nhân viên sẽ mang hiện vật và tiền trúng thưởng đến tận nhà. Chủ nhân số di động nói trên cũng liên tục khẳng định, chỉ trong khoảng thời gian từ 13h đến 15h chiều ngày 7/1, khách hàng sẽ nhận được giải thưởng. Anh này cũng thông tin, đã có khoảng 10 người trúng giải, trong đó có 4 người đã nhận được giải thưởng.Nhân viên Vietcombank Đà Nẵng xác nhận, Vietcombank đang triển khai chương trình "Du xuân cùng Vietcombank" trên cả nước, từ 1/1 đến hết 29/1. Để được nhận mã số dự thưởng, khách hàng phải gửi tối thiểu 10 triệu VND hoặc 500 USD, chị cho biết. Giải thưởng của chương trình là những chuyến du lịch nước ngoài và thẻ ngân hàng có giá trị cao nhất chỉ 200 triệu đồng. Chuyện thông báo trúng thưởng qua điện thoại nói trên, chắc chắn là một hình thức lừa đảo.Nguồn tin từ Vietcombank Đà Nẵng cho biết, không chỉ lừa đảo bằng cách gọi điện thoại thông báo trúng thưởng, có trường hợp, kẻ gian yêu cầu khách hàng mở tài khoản, nộp tiền vào tài khoản với số tiền có khi cả chục triệu đồng. "Giải thưởng lên tới cả vài trăm triệu đồng mà chỉ mất chục triệu để xác minh số tài khoản là đúng, nên không ít người mắc lừa vì tham", ông này cho biết.Ông cũng khẳng định, thông tin của khách hàng được bảo mật tuyệt đối, nên khả năng bị rò rỉ ra ngoài gần như không có. Bằng cách nào đó, kẻ gian ăn cắp được các thông tin của khách hàng. "Nếu phát hiện bị lừa đảo theo hình thức yêu cầu chuyển khoản, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng truy soát các thông tin, dữ liệu và có khả năng ngăn chặn được. Riêng bằng điện thoại di động, thì gần như 'bó tay'", ông nói.Cũng theo ông này, các chương trình khuyến mại của ngân hàng thường công khai, minh bạch. Thông thường, mọi thủ tục, từ quay số, trao thưởng và nhận giải đều diễn ra tại phòng giao dịch, trụ sở của ngân hàng. Do đó, những lời đề nghị kiểu mang giải thưởng đến tận nhà cho khách như trên chắc chắn là một kiểu lừa đảo. "Dịp cuối năm, các hình thức này thường nở rộ vì trùng thời điểm ngân hàng ồ ạt khuyến mại. Do đó, người dân nên cẩn thận", đại diện nói trên khuyến cáo.