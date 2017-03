Giả đầu số điện thoại: kiểu nào cũng vi phạm

Cách đây hai ngày, các nhà mạng cùng với các cơ quan chức năng về an ninh mạng đã ngồi lại với nhau để bàn về giải pháp chống lại hiện tượng trên. Tại cuộc họp này, các nhà mạng đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cũng như vận dụng những giải pháp kỹ thuật để bảo vệ khách hàng cũng như uy tín cho các nhà mạng. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hồng (Vinaphone), hiện các nhà mạng đã chặn được các cuộc thoại với những đầu số “bất hợp pháp”.



Riêng tin nhắn, các nhà mạng vẫn còn bế tắc vì chưa có giải pháp hay nhất để triệt tiêu. “Theo tôi, cách tốt nhất là người tiêu dùng cần tỉnh táo để nhận biết nội dung tin nhắn đó là của ai, độ tin cậy nội dung tin nhắn như thế nào. Có những thông tin không rõ ràng, không nên thực hiện theo nội dung tin nhắn đó”, bà Hồng nói. Ý kiến tư vấn trên, không chỉ đúng với những đầu số giả mạo mà ngay cả với những đầu số thật đang “spam” quấy rối khách hàng.



Hành vi trên, hiện có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Bà Hương (TP.HCM) cho rằng, chủ khai thác dịch vụ trên đã vi phạm đến quyền riêng tư của người khác như ăn cắp chính đầu số của thuê bao gọi để gọi cho chính thuê bao đó. “Như vậy, người mua lại dịch vụ đó để sử dụng bất kể lý do nào cũng vi phạm”, bà Hương bày tỏ quan điểm. Cũng có ý kiến cho rằng, việc chủ trang mạng dịch vụ bán tiền cước với giá cực thấp cũng là hình thức vi phạm an ninh viễn thông, gọi chính xác hơn là trộm cước viễn thông!



Nhưng theo một chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng (đề nghị không nêu tên), việc giả đầu số để gọi và nhắn tin nhưng không có nội dung và hành vi xấu như lừa đảo, tống tiền mà chỉ là những cuộc gọi thông thường, tin nhắn có nội dung không gây hại đến thuê bao được nhắn, thì không thể kết tội họ vi phạm được. Còn việc những người đã mua lại những gói dịch vụ đó, cần phải điều tra nguồn gốc dịch vụ cũng như phương thức kết nối mới biết được họ có nằm trong diện vi phạm luật viễn thông hoặc là trộm cước viễn thông hay không.



“Nếu như sản phẩm của họ mua được với giá rẻ, bán lại với giá mà ta cho rằng rẻ, chỉ là cách tính toán thông thường dựa trên đối chiếu giá của các dịch vụ với nhau. Tuy nhiên, không nên khuyến khích sử dụng dịch vụ này vì với một dịch vụ mà ở đó đã không minh bạch về đối tượng sở hữu và sử dụng thì lẽ thông thường, chỉ có những người có hành vi không rõ ràng mới sử dụng… Điểm quan trọng là họ chưa đăng ký chính thức để sử dụng và khai thác dịch vụ này. Như vậy là sai luật!”, vị chuyên gia này phân tích.



Cho dù thế nào, việc dùng đầu số tuỳ biến để gọi và nhắn tin, có thể nội dung lành mạnh đi chăng nữa, cũng đang được các cơ quan chức năng, cụ thể là cơ quan công an đã vào cuộc để tìm hiểu và giải quyết. Theo một nguồn tin riêng, những nhà khai thác dịch vụ nội dung số dùng các đầu số “không tuỳ biến” để “spam” tin nhắn, quảng cáo, lừa gạt sự nhẹ dạ của người khác cũng lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an.





Theo Trọng Hiền ( SGTT)