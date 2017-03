Giá dầu vọt mạnh, lên hơn 108 USD/thùng

Quyết định bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và báo cáo nguồn cung năng lượng hàng tuần tại Mỹ, đã trở thành lực đẩy quan trọng, giúp giá dầu thô giao sau tại sàn New York vọt mạnh lên hơn 108 USD/thùng.



Cụ thể, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 10 trên sàn giao dịch hàng hóa New York kết thúc phiên 18/9 đã tăng tới 2,65 USD, tương ứng với mức tăng 2,5%, lên 108,07 USD mỗi thùng. Phiên giao dịch liền trước, giá dầu thô kỳ hạn loại này đã giảm 1,1% xuống còn có 105,73 USD mỗi thùng.



Trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng tăng mạnh tới 2,41 USD, tương ứng với mức tăng 2,2%, lên 110,60 USD mỗi thùng. Phiên liền trước, giá dầu Brent đã giảm tới 1,7%. Hiện khoảng chênh lệch giá giữa dầu thô New York và Brent là hơn 2 USD mỗi thùng.









Theo Thanh Hải (VnEconomy)

Hôm qua, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho biết, trong tuần kết thúc ngày 13/9 vừa qua, lượng cung dầu thô tại thị trường này đã giảm mạnh tới 4,4 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với mức dự báo giảm 1,5 triệu thùng của những nhà phân tích trong cuộc điều tra của Platts.Bản báo cáo này còn gây được chú ý bởi trước đó Viện Dầu khí Mỹ dự tính mức giảm cung trong tuần qua chỉ ở mức 252.000 thùng. Cũng theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, cung xăng tuần qua giảm 1,6 triệu thùng, trong khi các chế phẩm khác từ dầu thô giảm 1,1 triệu thùng.Tuy nhiên, yếu tố thực sự khiến giá dầu vọt cao lại là quyết định bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, về việc giữ nguyên tốc độ thu mua trái phiếu hàng tháng ở mức 85 tỷ USD, do nền kinh tế vẫn chưa đủ điều kiện để cơ quan này tiến hành các biện pháp thu hẹp, hoặc xa hơn là rút bỏ hẳn.Theo các chuyên gia thị trường, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã trở thành động lực lớn nhất cho các thị trường hàng hóa quốc tế trong phiên giao dịch đêm qua, trong đó đáng chú ý nhất là giá trị đồng USD suy yếu và giá vàng, dầu thô cũng như chứng khoán đồng loạt tăng mạnh.Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn còn cao, trong khi các biện pháp cắt giảm chi tiêu của chính phủ và việc lãi suất thế chấp tăng cao đang kìm hãm đà tăng trưởng của kinh tế. Do đó cơ quan này cần có thêm bằng chứng về sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Mỹ.Không những vậy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ còn hạ thấp dự đoán tăng trưởng kinh tế. Theo cơ quan này, kinh tế Mỹ năm nay có thể tăng 2 đến 2,3%, thấp hơn mức dự báo tăng trưởng từ 2,3 đến 2,6% được đưa ra hồi tháng 6. Dự báo tăng trưởng năm 2014 còn thấp hơn nữa, từ 2,9 tới 3,1%.Diễn biến cùng chiều với thị trường dầu thô, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9, giá xăng giao tháng 10 trên sàn hàng hóa New York tăng được 8 cent, tương ứng với mức tăng 3%, lên 2,74 USD/gallon. Giá dầu sưởi cùng hạn tăng được 4 cent, tương ứng với mức tăng 1,4% lên 3,04 USD mỗi gallon.Ngược dòng với xu thế chung, giá khí tự nhiên giảm nhẹ. Cụ thể, kết thúc phiên này, giá khí tự nhiên giao tháng 10 giảm 3 cent, tương ứng với mức giảm 0,8%, xuống còn 3,71 USD/ triệu BTU. Giá khí tự nhiên đã biến động trái chiều các mặt hàng năng lượng khác trong vài phiên giao dịch gần đây.