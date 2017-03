Giá điện thoại di động, laptop sẽ tăng trong tháng 3-2010

Một nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm từ Nhật Bản, New Zealand cho hệ thống Maximark cho biết, nhiều mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu bình thường đã có giá khá cao so với mặt bằng trong siêu thị thì nay với đợt hàng mới về phải tăng giá niêm yết khiến việc kinh doanh trở nên khó khăn hơn. Ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc điều hành Công ty Thế giới di động - nhà bán lẻ các loại điện thoại di động, máy tính, cho biết hiện công ty chưa nhận được yêu cầu thay đổi giá bán từ các nhà phân phối chính hãng, do đã trữ một lượng hàng khá lớn để đáp ứng cho sức mua mạnh dịp tết. Tuy nhiên, khi đã hết số hàng này thì đợt hàng mới vào tháng 3 có thể sẽ có tăng giá.

Theo ông Tài, cho dù điều chỉnh giá bán thường chỉ diễn ra khá lâu sau khi có thay đổi về chính sách tỷ giá, cả nhà nhập khẩu lẫn nhà bán lẻ đều không có lợi nếu tăng giá bán lên theo tỷ giá vì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng. Do vậy, mới có tình trạng nhà nhập khẩu hiện đang bán hàng cho đơn vị bán lẻ một cách dè dặt, trong khi nhà bán lẻ thì cứ canh mua vào khi hàng còn chưa tăng giá.

Theo một nguồn tin từ Công ty FPT, nhà nhập khẩu phân phối chính thức các mặt hàng điện tử, điện thoại di động, từ đầu năm đến nay đã có một đợt điều chỉnh hàng loạt giá điện thoại di động, theo tỷ giá đồng Việt Nam/đô la Mỹ thay đổi vào tháng 11. Cho nên với đợt tăng tỷ giá mới đây của Ngân hàng Nhà nước thì chắc chắn sắp tới giá bán sẽ tăng theo.

Tỷ giá quy đổi áp dụng cho các mặt hàng điện tử, điện máy trên thành phố cũng đã thay đổi, qua nhiều lần điều chỉnh đã tăng từ 18.350 đồng/đô la Mỹ tháng 11 lên phổ biến ở mức trên 19.200 đồng/đô la Mỹ, ghi nhận ngày 23-2.

Ngoài tỷ giá tăng, doanh nghiệp nhập khẩu cũng lo ngại về nguồn cung ứng ngoại tệ đáp ứng cho việc nhập hàng hóa, nguyên liệu.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Giám đốc Công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu Tân An (Tanimex), cho biết một số ngân hàng từ năm ngoái đến năm nay đã giảm mạnh mức cho vay đối với công ty, chỉ còn 10 tỉ đồng và số vốn vay này chỉ đáp ứng được chưa đến một nửa nhu cầu của công ty để nhập khẩu nguyên liệu sản xuất.

Theo VTC News/TBKTSG