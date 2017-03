Giá đôla Mỹ lập đỉnh mới, diễn biến khó lường

Đến 15 giờ chiều, Vietcombank niêm yết giá mua-bán ở mức 22.590-22.690 VND/USD, tăng 75 đồng chiều mua vào và 95 đồng chiều bán ra.

Hiện mức giá bán USD tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do gần ngang bằng nhau. Nhưng ở chiều mua vào trên thị trường tự do cao hơn khoảng 100 đồng mỗi đôla so với các ngân hàng. Hiện giá mua vào trên thị trường tự do đã leo lên ngưỡng 22.680 VND/USD.

Tỉ giá trong nước biến động mạnh chủ yếu do sự tăng giá khó lường của đồng USD trên thế giới. Kể từ sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ đến nay, đồng tiền của nhiều nước như nhân dân tệ của Trung Quốc, won Hàn Quốc, rupee của Ấn Độ, peso của Philippines… liên tiếp giảm giá mạnh. Tiền đồng của Việt Nam cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này.

Trong khi đó, giá vàng thế giới đang tạm chững sau khi sụt gần 130 USD/ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC hiện dao động quanh ngưỡng 35,66-35,82 triệu đồng/lượng.