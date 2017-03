Giá đôla tăng mạnh

So với đầu tuần, có ngân hàng đã tăng thêm 40 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Cụ thể, trong ngày hôm qua, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 21.921 VND/USD, tăng 11 đồng so với một ngày trước. Tương tự, Eximbank niêm yết giá mua ở mức 22.300 VND/USD, bán ra 22.380 VND/USD, tăng 40 đồng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch đầu tuần này. Trong khi đó Vietcombank tăng 25 đồng so với hai ngày trước, lên mức 22.300-22.370 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD dao động ở mức 22.320-22.350 VND/USD, so với trước đó một ngày đã tăng 30 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Thị trường ngoại hối đang chịu sự tác động từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất USD ngay trong tháng sau.